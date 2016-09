Der Hahn gehört dazu

Von Thomas Senger Murgtal - Es ist eine der Gretchenfragen für jeden angehenden Hühnerhalter: Mit Hahn oder lieber ohne? Für Familie Hoff aus Gernsbach war klar: Ein Hahn gehört dazu. Es gibt durchaus gute Gründe, einen scheinbar nutzlosen Esser in die Hühnerschar aufzunehmen. Doch gilt es auch, das Eine oder Andere zu beachten. Lassen wir zunächst Dr. Alexander Hoff erzählen. Als Rechtsanwalt und Vorsitzender des Ältestenkreises der St.- Jakob-Gemeinde und der evangelischen Bezirkssynode Baden-Baden-Rastatt hatte er bislang das Thema Hühner nicht unbedingt auf dem Schirm, aber: Der Wunsch der Kinder nach einem oder mehreren Haustieren stand bereits im Raum, als bei einer Familienfeier in Bayern der Nachwuchs Hühner aus der Nachbarschaft erleben konnte. Seit Juni besitzt die Familie also fünf Hennen und einen Hahn. Gekauft wurden die Tiere beim Geflügelhändler, der regelmäßig am Bahnhof in Gernsbach Station macht. Jedes der Familienmitglieder durfte sich ein Huhn aussuchen. Und nachdem Susanne Hoff, Studiendirektorin am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Gernsbach, und die Kinder Caroline (11), Maximilian (9) und Christina (6) auch ihre Wahl getroffen hatten, tummeln sich ein Hahn und fünf Hennen im Gartengelände. Zu was ist ein Hahn zunutze, wenn man keine Küken will? Schließlich ist nicht jeder Garten wirklich groß. Hühnerhalter berichten, dass sich ein männliches Tier positiv auf das Sozialgefüge der Herde auswirkt - sprich: Die Hennen neigen weniger zu gegenseitiger Aggressivität untereinander. Ein Hahn, der von den Hühnern akzeptiert wird, versteht sich als Beschützer "seiner" Hennen - und ist durchaus in der Lage und willens, diese gegen Eindringlinge oder Angreifer zu verteidigen. Morgendliche Idylle oder Belästigung? Wer also ganz kleine Kinder hat, sollte sich überlegen, ob er zum jetzigen Zeitpunkt einen Hahn hält. Anders als Hennen kennt ein Hahn auch keinen Futterneid - er lockt sogar die weiblichen Tiere an, wenn er etwas Fressbares entdeckt hat. Wenn der Hahn kräht - es gibt wohl kein natürliches Geräusch, das mehr eine ländliche Idylle symbolisiert. Aber Vorsicht: "Wir würden ungern den Eindruck vermitteln, dass wir Freude an frühmorgendlicher Ruhestörung haben", sagt Alexander Hoff. Was tun, wenn sich Nachbarn vor allem in den Morgenstunden gestört fühlen? Ein Hahn muss krähen, aber man kann versuchen es hinauszuzögern. Experten raten: Den Stall im Sommer erst um 8 Uhr öffnen, am Wochenende vielleicht erst um neun, das kann eine Möglichkeit sein - doch nur, wenn die nächtliche Unterkunft auch ausreichend groß ist.