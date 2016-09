"Lieder, die vielen Freude machen" Gernsbach (vgk) - Völlig überrascht zeigte sich am Montagabend Claudia Mnich. Kaum waren die ersten Lieder verklungen, durfte sie sich über eine Ehrung für 25 Jahre Dirigententätigkeit freuen. Sie leitet seit Oktober 1991 den Chor der Naturfreunde Gernsbach. Gegründet wurde die Chorgemeinschaft vor mehr als 30 Jahren von 22 Sängerinnen und Sängern. Nachdem im Juli 1991 der erste Dirigent Walter Fritz seine Tätigkeit abgab, fragte einer der Sänger, der sich zusätzlich im Kirchenchor Lautenbach engagierte, bei Kirchenchordirigentin Mnich nach, ob bei ihr Interesse an einer weiteren Chorleitung bestünde. "Es macht Spaß", sagt die Jubilarin und ergänzte: "Wir sind eine Singgruppe, die Spaß am Singen hat. Wir singen Lieder, mit denen wir vielen eine Freude machen können." Das Repertoire reicht von Volks- über Naturfreunde- bis zu Wanderliedern. Auch alte Schlager wurden schon geprobt. Zu hören ist das 14-köpfige Ensemble unter der Leitung von Mnich unter anderem beim Seniorencafé im Karl-Barth-Haus, erst jüngst bereicherte die Gruppe das Sommerfest des ASB mit ihren Liedern. "Die Menschen in den Seniorenheimen kennen die Lieder, die wir singen, und leben dabei richtig auf", erzählte die Dirigentin. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





