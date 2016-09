Bunter Mix aus Kleinkunst, Musik und Kabarett

"Die Mischung macht's jedes Mal aufs Neue", zollt Oberbürgermeister Christof Florus den "Machern" Jens Dietrich, Betreiber der klag- und der Rantastic-Bühne, und Kulturamtsleiterin Heidrun Haendle bei der Präsentation des neuen Kulturrauschs im Gaggenauer Rathaus Respekt. Daher sei es "eine kommunale Aufgabe, das kulturelle Programm tatkräftig zu unterstützen", so Florus weiter. Die Nähe zum Künstler und die Bauweise der klag-Bühne mache den Veranstaltungsort zu einem Kleinod, der weit über die Region hinaus bekannt sei, so der OB.

"Wir haben beim diesjährigen Programm darauf geachtet, dass auch was für die junge Generation dabei ist", erklärt Dietrich. Den Auftakt in die Kleinkunstsaison macht am 24. September der Musikkabarettist C. Heiland, der laut Haendle "eine gelungene Mischung aus Herzschmerz und Ballermann" präsentiert.

Einen Schwerpunkt haben die Verantwortlichen in diesem Jahr mit dem politischen Thema Integration und Flüchtlinge gesetzt. Idil Baydar nimmt sich in ihrem Programm "Deutschland, wir müssen reden" am 11. November des Themas genauso an wie der dunkelhäutige Bayer Simon Pearce am 22. Oktober und der Stuttgarter Comedian Özcan Cosar am 14. Dezember. "Das werden unheimlich lustige und interessante Abende", verspricht Haendle.

Doch auch die Lokalmatadoren kommen nicht zu kurz. Am 28. Oktober tritt Peter Götzmann mit dem heimischen Schlagzeugnachwuchs im "Trommelfieber" auf. Ihre klag-Premiere feiern Gerald Sänger&Cream of Clapton mit einer vielschichtigen Hommage an eine lebende Gitarrenlegende (3. Dezember).

Vielversprechende Kleinkunst gibt es mit der Schweizerin Hazel Brugger, die am 29. Oktober erstmals ihre Visitenkarte im klag hinterlässt. "Es gibt nichts Böseres und Netteres zugleich", kündigt Dietrich an. Brugger, die ihre Wurzeln im Poetry Slam hat, spart in ihrem ersten abendfüllenden Programm nicht mit Selbst- und Gesellschaftskritik, erklärt der klag-Betreiber. Auch frischgebackene baden-württembergische Kleinkunstpreisträger sind am Start: "Lumpenpack" präsentiert am 16. November schräge Lieder, garniert mit Anekdoten und Tiergeschichten.

Ein "Gipfeltreffen der anderen Art" findet am 11. November in der Jahnhalle statt. Mit Vater Wolfgang Dauner am Piano und Sohn Florian am Schlagzeug treffen deutsche Jazzgeschichte und die neue deutsche Jazzgeneration aufeinander. Ähnlich verhält es sich bei den drei "Wellbappn", dem multiinstrumentalen Blosn-Nachwuchs, der mit Vater Hans am 21. Oktober "einen bissigen Mix aus Volksmusik und Kabarett auf die klag-Bühne bringen wird".