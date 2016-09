Nachwuchssorgen bremsen Vorfreude Von Christian Rapp Gernsbach - Karsten Baatz rinnen die Schweißperlen über die Stirn, während er die nächste Holzlatte mit Schrauben befestigt. Die Vorbereitungen bei den Gernsbacher Murgflößern für das 41. Altstadtfest laufen auf Hochtouren. Bereits zum 20. Mal wird das Floß am Wochenende auf der Murg entlang schippern - womöglich aber zum letzten Mal, denn den Verein plagen massive Nachwuchssorgen. "Uns fehlt der Nachwuchs. Jeder fährt beim Fest gerne mit dem Floß, aber wenn man die Leute anspricht, ob sie mitmachen oder mithelfen wollen, ist die Resonanz leider nicht groß", erklärt Baatz. Er ist Vorsitzender des Vereins. Zwar zähle dieser rund 120 Mitglieder, der harte Kern bestehe jedoch nur aus acht Leuten, davon "sind drei auch schon über 60 Jahre." Diesem harten Kern ist es auch dieses Jahr zu verdanken, dass das Altstadtfest nicht auf seine beliebte Attraktion verzichten muss. Vergangene Woche wurde das Floß mit Hilfe von Tieflader und Kranwagen bereits zu Wasser gelassen. Vom Gernsbacher Sportplatz an der Fröschau - wo das Floß das Jahr über gelagert wird - wurde es an die "Haltestelle" am Gasthaus "Jockers" manövriert. Seitdem sind die Mitglieder mit weiteren kleineren und größeren Arbeiten beschäftigt, wie Stefan Jockers von den Murgflößern erläutert: "Wir müssen noch den Thekenbereich fertig machen, den Steg befestigen und noch viele kleinere Arbeiten vornehmen." Bevor es morgen dann endlich "Leinen los" heißt, steht noch die abschließende Probefahrt an. Im Schnitt werkeln bis dahin jeden Tag drei bis vier Mitglieder mehrere Stunden am Gefährt. Nach der offiziellen Festeröffnung am Samstag um 15 Uhr mit dem Böllerschießen fällt auch für die Murgflößer der Startschuss für etliche Fahrten bis zum Sonntagabend. "Im Schnitt fahren wir zweimal in der Stunde", sagt Baatz. Natürlich hänge es von der Nachfrage der Besucher ab, aber bei "30 bis 40 Personen wird gefahren", erklärt der Vorsitzende weiter. Absoluter Höhepunkt ist der Samstagabend, wenn die Besucher das Musikfeuerwerk vom Murgfloß aus bestaunen können. "Für dieses Spektakel sind die Karten immer sehr schnell vergriffen", erklärt Baatz. So auch in diesem Jahr. Doch auch nach dem Feuerwerk bieten die Flößer noch weitere Fahrten an. "Solange die Nachfrage da ist, wird am Samstag gefahren", sagt Jockers. Gestoppt werden könnten die Flößer einzig von einem Gewitter oder Hochwasser - beides kündigt sich bislang für das Wochenende nicht an. Eine Fahrt dauert zirka 20 Minuten. Erwachsene zahlen 2,50 Euro, eine Familienkarte kostet sechs Euro. Am Sonntag gleitet das Floß um 11 Uhr erstmalig über die Murg, gegen 19 Uhr wird dann der Betrieb eingestellt. Womöglich für immer? Es wäre ein weiterer herber Verlust für das Altstadtfest (nach den beliebten Altstadtkellern), schließlich zählen die Murgflößer seit 1996 zum festen Inventar, feiern in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Neues Floß stellt Verein vor Probleme Doch das Floß ist in die Jahre gekommen, ein neues müsse laut Baatz her. Dafür fehle es aber "schlicht an den Leuten, die es bauen", erklärt er. Der Verein sucht schon seit einigen Jahren Nachwuchskräfte - bislang ohne Erfolg. Sollte sich an der Situation nichts ändern, ist die Zukunft der Gernsbacher Murgflößer mehr denn je ungewiss. Das 42. Gernsbacher Altstadtfest ohne die Murgflößer - die Papiermacherstadt wäre ohne Frage um eine Attraktion ärmer. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben