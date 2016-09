Keine weitere Spur am "Kreisel"

Mit einer dritten Spur, so hoffte man in Hörden, würde es weniger Probleme an dieser neuralgischen Stelle geben. Als Abbiegespur nach rechts auf die B462 Richtung Gaggenau sollte sie für Entlastung sorgen. Denn zu Stoßzeiten und bei geschlossener Schranke kommt es dort häufig zu Rückstaus von Fahrzeugen in das Dorf. Die Ablehnung wird nach Benders Worten damit begründet, dass alle Experten sich der Meinung zeigten, das eine dritte Spur die Gefahrenlage für Fußgänger und Radfahrer nur erhöhen würde.

Im Juni hatte die AVG aus Sicherheitsgründen den Fußgängerüberweg über die Bahnlinie im Südend in Hörden geschlossen. Eine Maßnahme, die bei den Südendbewohnern nach wie vor auf wenig Gegenliebe stößt. Die Gleisquerung für Fußgänger beim Hauptübergang - Hördener Landstraße, Gernsbacher Baccaratstraße - ist vielen nicht sicher genug. Geltend gemacht wird von den Anwohnern in diesem Zusammenhang, dass der Gehweg im Einmündungsbereich der Straßen von Autofahrern wiederholt ordnungswidrig, überfahren werde. Bei der ersten öffentlichen Ortschaftsratssitzung nach der Sommerpause machte Hördens Ortsvorsteherin Barbara Bender (CDU) deutlich, dass zwei gemeinsame Begehungen mit Vertretern der Stadt, AVG und Kreis nun Aufschluss bringen.

Bordstein soll erhöht werden

Vorgesehen ist eine Erhöhung des Bordsteins in diesem Teilbereich des Hördener Kreisels. Ein bald eingerichtetes Provisorium soll zur Klärung beitragen, ob damit ein besserer Schutz für Radfahrer und Fußgänger erreicht werden kann. Die Fahrbahn will man mit einem neuen Fahrbahnteiler aufwerten.

Bezahlt werden die Veränderungen von der Stadt Gaggenau, obwohl es sich bei der Landstraße um eine Kreisstraße handelt und sich ein Großteil des betroffenen Gebiets auf Gernsbacher Gemarkung befindet. Darauf verwies OB Christof Florus, der gemeinsam mit Susanne Schultheiß vom Hauptamt an der Sitzung teilnahm.

Mehr als 40000 Euro gingen aus dem laufenden Haushalt in den vergangenen Wochen in bauliche Verbesserungen nach Hörden. Darauf machte Bender bei den Bekanntgaben aufmerksam. Ein Großteil des Geldes floss in Schachtregulierungen sowie die Beseitigung von Straßenschäden. Noch bis zum 8. Oktober soll die Vollsperrung der Gartenstraße andauern. Die Telekom verlegt in dieser Straße neue Kommunikationskabel.

Nach dem Hochwasserschutz im Dorf hatte sich vor längerer Zeit Ortschaftsrätin Marietta Zdun-Burkart (CDU) erkundigt. Am Mittwoch erhielt sie darauf eine Antwort. Untersuchungen haben gezeigt das bezüglich des Hochwasserschutzes noch Verbesserungen möglich sind. Eine genaue Auswertung der erhobenen Daten werde es bis zum Ende des Jahres geben.

Überprüft wurde auch die Leistungsfähigkeit der Hördener Kanalisation. Weiter konnte Bender verkünden, dass sich Trauungen im Kast'schen Haus nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen.

Am 17. Oktober eröffnet die neue Postfiliale im Malergeschäft Rahner in der Hördener Straße ihre Pforten. Die Filiale in der Landstraße ist seit Kurzem geschlossen.

"Der letzte Parkplatz ist eigentlich zu viel", meinte Ortschaftsrätin Regina Wehrle. Ursache dafür ist eine Neueinzeichnung der Parkplätze hinter der Flößerhalle. Steht dort ein Auto wird es eng für Radfahrer. "Das Ordnungsamt schaut, ob der letzte Parkplatz weg muss", so Bender. Am Vier-Mühlen-Steg ist ein Holzgeländer defekt, darauf machte Zdun-Burkart aufmerksam. Weiter wurde aus dem Gremium heraus vorgeschlagen, im Bereich des Friedhofs eine weitere "Dog-Station" anzubringen.

Als Ärgernis sehen die Ortschaftsräte die Entsorgung von illegalem Müll in den Friedhof-Containern an. "Diese sind ausschließlich den Friedhofabfällen vorbehalten", so die Ortsvorsteherin.