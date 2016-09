Gesundheitsamt: Trinkwasser Anlass für Besorgnis

Rastatt



PFC-Belastungen: Ein Überblick Rastatt (ml) - Seit knapp drei Jahren verunsichern PFC-Belastungen in Böden und im Grundwasser die Menschen in Mittelbaden. Das BT fasst in einem Hintergrundbericht zusammen, was man bis heute über die Hintergründe weiß - und was nicht (Foto: Zeindler-Efler/av). » Weitersagen (ml) - Seit knapp drei Jahren verunsichern PFC-Belastungen in Böden und im Grundwasser die Menschen in Mittelbaden. Das BT fasst in einem Hintergrundbericht zusammen, was man bis heute über die Hintergründe weiß - und was nicht (Foto: Zeindler-Efler/av). » - Mehr