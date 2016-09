"Die Quitte macht′s mit"

Von Stephan Juch Gernsbach - Viele Bürger waren schon ganz ungeduldig, erzählt Sabine Katz. Die Inhaberin der Bücherstube und der Schatzinsel ist eine der Initiatorinnen des Marmeladen-Wettbewerbs, der nun in die fünfte Runde geht. Oft sei sie von Kunden angesprochen worden, welcher Frucht sich diesmal die leckeren Kreationen widmen sollen. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Gesucht werden die kreativsten Quitten-Marmeladen-Rezepte. Die Quitte gilt als Symbol für Beständigkeit und Unvergänglichkeit, aber auch für Liebe, Glück, Fruchtbarkeit, Klugheit und Schönheit. Die Quitte ist außerdem indirekt Namensgeber für die Marmelade (von portugiesisch marmelo für Quitte). Bei ihr handele es sich um eine Frucht, die alles mitmacht, wie Sternekoch Bernd Werner erklärt. Sie passe hervorragend zu Vorspeisen, aber auch zum Dessert. "Und die Quitte nimmt Wein an - und damit Regionalität", verweist er auf die Gernsbacher Weinberge und eine Teilnahme-Voraussetzung: "Eine Zutat müssen Quitten aus unserer Region sein, ansonsten sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt", heißt es im Anmeldeformular. Das bekommt man in der Tourist-Info oder in der Schatzinsel am Kelterplatz sowie als Download unter www.gernsbach.de/marmelade oder www.schatzinsel-gernsbach.de. "Ich bin gespannt, was bei dieser Frucht rauskommt", blickt Bürgermeister Dieter Knittel auf die Verkostung der sechsköpfigen Jury, der auch das Stadtoberhaupt angehört: "Der Wettbewerb ist eine sehr sympathische Aktion, auf die ich mich als Marmeladen-Liebhaber natürlich freue." So gehe es auch zahlreichen Bürgern, die Jahr für Jahr dabei sind. Sie werden sicher wieder mit viel Eifer ans Werk gehen. "Wenig Schnickschnack", empfiehlt Werner, das habe in den vergangenen Jahren meist zum Erfolg geführt. Aber auch ausgefallene Ideen werden prämiert, so gibt es nicht nur Preise für die leckersten Marmeladen, sondern auch Sonderpreise und den Publikumspreis. Die Schlecksel-Kür ist am Donnerstag, 13. Oktober, um 18 Uhr auf Schloss Eberstein. Um dort mitmischen zu können, muss man seine Marmelade samt Rezept vom 4. bis 11. Oktober in der Tourist-Info oder in der Schatzinsel abgeben. Genügend Zeit also für kreative Ideen. Aber: "Die Quitte ist eine Frucht, da muss man schon dran arbeiten", betont Bernd Werner. Auch Sabine Katz meint, dass die Quitte für die Marmeladen-Freunde eine Herausforderung sein wird. Die Frucht ist erntereif noch ziemlich hart: Waschen, vierteln, entkernen, die Stiel- und Blütenansätze entfernen und aufkochen heißt es dann für die Teilnehmer, deren Rezepte - und die Geschichten dahinter - wieder mit Spannung erwartet werden. "Die Kreativität der Präsentation ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen", verweisen die Jury-Mitglieder Katz, Knittel und Werner auf die Mühen, die sich die Teilnehmer machen. "Die Stadt lebt auch von solchen Aktionen", findet Bernd Werner und blickt auf die Fünft- bis Neuntklässler der Von-Drais-Schule, die im Vorjahr unter der Leitung von Lehrerin Petra Bachmann in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften fleißig Heidelbeer-Marmelade gekocht und damit den Team- sowie den Publikumspreis und Rang zwei in der Hauptwertung abgeräumt haben. "Das war Gernsbach - von der Jugend bis zur Oma sind alle dabei", stellt der Sternekoch die Bedeutung des Schlecksel-Wettbewerbs heraus. "Der wird eigentlich erwartet", bestätigt Bürgermeister Knittel. Es sei inzwischen eine Veranstaltung mit Tradition und weit über die Grenzen Gernsbachs hinaus bekannt. Bewertet werden Geschmack, Kreativität, Optik, Konsistenz und Präsentation der eingereichten Marmeladen. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Kochkurs bei Sternekoch Bernd Werner auf Schloss Eberstein. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





