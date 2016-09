Ein Tag der Freude

Gaggenau - "Wege entstehen dadurch, dass man sie geht." Mit den Worten Franz Kafkas verdeutlichte Barbara Fischer, Leiterin der Merkurschule in Ottenau, gestern bei der offiziellen Eröffnungsfeier den langen Weg hin zur Gemeinschaftsschule. Die Schule habe in den vergangenen Jahren viel Zeit und Arbeit hineingesteckt, "um das pädagogische Profil der Merkurschule anzupassen, zu schärfen und nun den weiteren Weg als Gemeinschaftsschule konsequent zu gehen."

"Es ist ein Tag der Freude", sagte Fischer. Man habe in den vergangenen sechs Jahren, nachdem der Entschluss für die Gemeinschaftsschule gefallen war, "eine hervorragende Unterstützung durch den Oberbürgermeister und den Gemeinderat erfahren." Nur durch eine offene und konstruktive Zusammenarbeit aller sei es möglich gewesen den Weg von der Werkrealschule hin zur Gemeinschaftsschule zu gehen. Dazu zählte Fischer neben der Stadt auch das Schulamt Rastatt sowie vor allem das "zu jeder Zeit engagierte" Lehrerkollegium, die Betreuungskräfte sowie den Förderverein der Schule.

"Die Merkurschule hat bisher einen herausragenden Ruf als Grund- und Werkrealschule. Ich habe absolut keine Bedenken, dass sie auch als Gemeinschaftsschule Hervorragendes leisten wird", meinte Oberbürgermeister Christof Florus. Mit der Umwandlung zur Gemeinschaftsschule verfüge Gaggenau nun über ein durchgängiges Schulsystem mit Gymnasium, Realschule und Gemeinschaftsschule. Als einen "weiteren Mosaikstein in der Gaggenauer Schullandschaft" bezeichnete Schulamtsdirektor Franz Veith den gegangenen Weg."Mit dem heutigen Tag hat die Merkurschule einen Schritt in die Zukunft gemacht", erklärte Florus und versicherte, dass der Gemeinderat und die Verwaltung alles daran setzen werden, um ausgezeichnete Arbeitsbedingungen zu schaffen. "Vor allem bautechnisch haben wir einiges vor uns", nahm Fischer den Ball dankend auf und richtete ihr Wort an Bürgermeister Michael Pfeiffer. Da man kaum mehr freie Schulräume habe, müsse der Erweiterungsbau, der die Mensa und einige Klassenzimmer umfasst, zeitnah in die Wege geleitet werden, appellierte sie.

Erweiterungsbau soll zeitnah folgen

Weiter hob Fischer die Vorzüge einer Gemeinschaftsschule hervor. Man habe nun die Möglichkeit, noch besser auf die individuellen Belange jedes einzelnen Schülers einzugehen: "Wir richten den Fokus auf die jeweiligen Stärken und Schwächen des Kindes. Wir fördern und fordern es, damit es sich frei entfalten kann." Ein Als Vorteil der Gemeinschaftsschule gilt, dass der Unterricht individuell auf das Leistungsniveau abgestimmt wird. Zudem steht im Mittelpunkt des Konzepts das Hinführen der Schüler zu selbstständigem Arbeiten.

"Und plötzlich weißt du: Es ist Zeit, etwas Neues zu beginnen und dem Zauber des Anfangs zu vertrauen", sagte Elternbeiratsvorsitzende Silvia Schnurr und machte mit dem Zitat des Theologen Meister Eckhart deutlich, dass die Eltern den eingeschlagenen Weg der Schule mitgehen werden. "Frau Fischer überzeugte die Eltern mit ihrem Konzept. Wir werden optimistisch und voller Freude den gemeinsamen Schulweg gehen."

Umrahmt wurden die Feierlichkeiten mit einem bunten und abwechslungsreichen Programm der Merkurschüler. Giacomo Brunetti steuerte - begleitet von Lehrer Benjamin Joncker an der Gitarre - mit seiner gefühlvollen Stimme zwei Lieder bei. Die Klasse 6 überzeugte mit witzigen Showeinlagen auf Englisch, während die Tanz-AG eine stimmungsvolle Darbietung aufs Parkett legte.