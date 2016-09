Stadion als Konzertfläche oder Freiluftkino

Bühlertal setzt auf Defensivstärke Baden-Baden (red) - Defensivspezialisten gegen Offensivkünstler: Beim 2:0 gegen Solvay Freiburg blieb der SV Bühlertal (Foto: toto) zum vierten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor. Dagegen setzt Derbygegner SV Linx auf die starke Offensive, die auch das 2:2 in Bad Dürrheim sicherte. » Weitersagen (red) - Defensivspezialisten gegen Offensivkünstler: Beim 2:0 gegen Solvay Freiburg blieb der SV Bühlertal (Foto: toto) zum vierten Mal in dieser Spielzeit ohne Gegentor. Dagegen setzt Derbygegner SV Linx auf die starke Offensive, die auch das 2:2 in Bad Dürrheim sicherte. » - Mehr