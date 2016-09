Stadion als Konzertfläche oder Freiluftkino Gaggenau (hap) - Der Traditionsverein VFB Gaggenau hat am Samstag einen weiteren Schritt für die Zukunftssicherung gemacht. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion zum Thema "Sport und Spaß im Traischbachtal" trafen sich Verantwortliche des Vereins mit Gästen aus den Reihen der Sponsoren, der Mitglieder sowie Vertretern der Öffentlichkeit. Gemeinsam wollten sie herausfinden, welche Aktivitäten in den kommenden Jahren genutzt werden könnten, die deutlich über den reinen Spielbetrieb im Fußball hinausgehen. Es gibt dazu laut Vorstand keinen kritischen aktuellen Anlass, aber man habe aus der Vergangenheit gelernt. Neben Moderator Gerd Pfrommer saßen Oberbürgermeister Christof Florus, Thomas Primon (Marketingleiter der Stadtwerke), Jutta Mast (AK Tourismus) und der Vorsitzende des VFB, Norbert Lais, auf dem Podium. Frank-Stephan Barth kam als Vertreter des Sportausschusses zu der Veranstaltung. In seinen Eröffnungsworten ging der Vorsitzende kurz auf die juristischen Grundlagen eines Vereins ein. Mit dem Fazit, dass aber das eigentliche Vereinsleben, bestehend aus der aktiven Beteiligung möglichst vieler Mitglieder, einen Verein ausmache, leitete er zu den aktuellen Aktivitäten über. Der "Verein für Breiten- und Freizeitsport, Leichtathletik und Ballspiele 2001" bestehe, wie im Namen deutlich zum Ausdruck komme, nicht nur aus einer Fußball-Abteilung. Allerdings habe er mit dem Fußballspiel in der Oberliga seine erfolgreichste Zeit gehabt und damit Bekanntheit bis nach München erlangt. Inzwischen habe man noch zwei aktive Herren-Mannschaften und mehrere Jugendmannschaften. Mit der Leichtathletik-Abteilung betreibe man Breitensport für Jedermann. Florus, bekennender VFB-Fan bereits vor seinen Zeiten als OB, brachte zum Ausdruck, dass die Stadt schon mit der Unterstützung der Neugründung gezeigt habe, dass sie großes Interesse an dem Sportverein in der Kernstadt habe. Dies zeige sich auch immer an der Beteiligung beim Erhalt der sehr umfangreichen Infrastruktur. Dazu zähle die Renovierung der Kabinen im nächsten Jahr. Zudem werde die Leichtathletik-Anlage des Stadions von mehreren Schulen für den Schulsport genutzt. Er habe auch immer noch großen Respekt vor den Menschen, die 2001 nach einer "Phase des Größenwahns und dem Todesurteil durch Zahlungsunfähigkeit", die Wiedergründung des Vereins durchgesetzt haben. Aber er sehe auch, dass der Verein bereits jetzt ein "Integrationsverein" sei und betrachte die bisherigen Bemühungen um die Integration von Jugendlichen als gelungen. Hier gebe es sicher noch weiteren Spielraum. Unter dem Aspekt der angeführten Erweiterung der Nutzungsmöglichkeiten nannte Thomas Primon die Idee, im Stadion zum Beispiel ein Open-Air-Konzert zu veranstalten. Norbert Lais brachte in diesem Zusammenhang einen Kinosommer mit abendlichen Vorführungen im Stadion ins Spiel. Er habe dies selbst in Berlin erlebt und die große Begeisterung gefühlt, die unter dem Publikum herrschte. Weitere Ideen sind die Integration des Stadions in einen bundesweit offenen Triathlon oder ein Jugendfußball-Turnier mit den Partnerstädten. Laut Barth ist "einen Pokal zu erhalten, immer noch eine große Motivation für Jugendliche". Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





