Wenn das Floß auf der Murg schwimmt

Gernsbach - "Altstadtfest ist, wenn das Floß auf der Murg schwimmt." Diese spontane Feststellung traf eine Mutter, ihre zwei Sprösslinge fest an der Hand haltend, als sie das schwimmende Gefährt verließ. Dem Fortbestand der Tradition widmete sich auch Bürgermeister Dieter Knittel bei der Eröffnung des 41. Altstadtfests auf der Hofstätte am Samstagnachmittag. Er fragte in die Besucherrunde: "Können sie sich das Altstadtfest ohne Floß vorstellen?" Natürlich nicht, lautete der einhellige Tenor. "Die Flößer brauchen jede helfende Hand. Ein Floß schwimmt nicht, ohne dass man es ins Wasser legt", appellierte Knittel an die Besucherschar.

Sechs Böllerschüsse gaben das Signal für die offizielle Eröffnung des diesjährigen Altstadtfests. Mit musikalischem Schwung startete die Stadtkapelle Gernsbach - umrahmt von der Hecker- und Biedermeiergruppe Gernsbach sowie den Flößern - in das Fest. Zur Überraschung aller ließen diese auf der Stadtbrücke rote und weiße Luftballons in den Himmel aufsteigen. Es war die vorletzte Eröffnung, die das Duo Dieter Knittel und Stadtoffizier Rudi Seifried begleitet von Vertretern aus Politik sowie den Partnerstädten Baccarat und Pergola vornehmen konnte. Im nächsten Jahr noch einmal, dann ist Altstadtfest-Ruhestand angesagt, wie beide bekundeten.

Das dritte Wochenende im September gehört Vereinen, Privatleuten und Organisationen, "die uns eine Freude bereiten wollen", bekräftigte Knittel. Was während des Fests erlaubt und nicht erlaubt ist, darauf machte in launigen Versen Stadtkommandant Seifried aufmerksam. Er stellte unter anderem fest, dass kürzlich von der Stadtverwaltung ein Antrag auf Erteilung des Prädikats Bad Gernsbach gestellt wurde. Begründung: vier bezuschusste Bäder. Auch soll Staufenberg einen Antrag auf die Errichtung eines Hallenbads im Hahnbachtal gestellt haben, "dort können wir dann alle zusammen baden gehen".

Der über die Region hinaus bekannte mehrtägige Festreigen ist Tradition, das stellten alle fest. "Man bleibt stehen, trifft Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Man muss sich zeigen", sagten Marianne Heck und ihre Freundin nach ihrem Rundgang. Andere Gäste, die seit mehr als 25 Jahren zu diesem Termin an die Murg reisen, nannten die gelungene Mischung aus Floß, Feuerwerk und Mittelaltergasse als Grund für ihr Kommen. Auch in diesem Jahr machten sich wieder zahllose Besucher nach der Festeröffnung auf, um durch die Gassen zu schlendern. Ein Feuerwerk an leckeren Gerüchen erwartete sie dort.

"Ode an die Freude" sorgt für Gänsehaut

In der Waldbachstraße lockten die Vertreter der Partnerstadt Pergola mit mediterranen Genüssen. Eine Ecke weiter stieg einem der Geruch des orientalischen Küchenklassikers "Falafel" in die Nase. Geduldig davor in der Schlange stehend fragte eine junge Frau, was es denn noch so alles zu essen gebe, worauf ihre Freundin aufzählte: Flammkuchen, Schupfnudeln, dann kommt das Essen im Festzelt der Stadtkapelle und dahinter ist das Zelt des Hockey-Clubs.

In der Amtsstraße begeisterte das Mittelalter die Besucher. Aus einem Angebot von Schnitzel über ausgebackene Kartoffelringe, Deftigem aus der Schweinebraterei bis zur süßen Zuckerwatte konnte gewählt werden, was nicht immer leicht fiel. Für Kinder-Unterhaltung sorgten Karussells, Bastelangebote und die Möglichkeit, bei der Stadtkapelle Instrumente auszuprobieren. Auch Führungen in der St. Jakobs-Kirche oder durch den Katz'schen Garten zählten zu den Attraktionen. Ebenso lohnte ein Besuch des Storchenturms. Mit der Musik war es wie mit dem Essen: Ein bunter Strauß an Stilen beschallte die Altstadt. Schon in der Nacht auf Samstag zeigte sich diese mit Besuchern gut belebt.

"Die lassen sich echt was einfallen", lautete der Tenor einer Gruppe nach dem großen Musikfeuerwerk. Die passende Beschallung zum Spektakel am Himmel über Gernsbach hatten wieder die Mitarbeiter des Kulturamts ausgesucht und damit den Geschmack der Besucher getroffen. Als mit "Ode an die Freude", der 9. Sinfonie von Ludwig van Beethoven, der Schlussakkord eingeläutet wurde, bekamen nicht wenige eine Gänsehaut beim Blick gen Rumpelstein. Getrübt wurde die Freude etwas durch den Regen, der beim Feuerwerk über der Stadt niederging. Einige Gäste brachen deshalb nicht mehr wie üblich in Richtung Altstadt auf, sondern machten sich auf den Heimweg. Die Mutigen stürzten sich dennoch ins Getümmel, um mit Freunden weiter zu feiern.