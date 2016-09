"Uns geht es um Rock′n′Roll" Gaggenau (nie) - CD, Klappe die Zweite: Am 23. September erscheint die neue CD der Band "Adoney". Nachdem die vier jungen Musiker aus dem Raum Gaggenau ihre erste EP im Jahr 2013 veröffentlichten, kommt nun das erste Full-Length-Album "chagrin" heraus. Darauf seien Lieder zu hören, die "ein bisschen erwachsener klingen": Laut Gitarrist Joscha Brünner war dies das angestrebte Ziel der Rockmusiker. Gemeinsam mit seinen Bandkollegen Chris Schottmüller (Bass), Lars Barkawitz (Gesang) und Alexander Kohl (Schlagzeug) ist Brünner, auch Jables genannt, seit Mai 2013 auf den Bühnen im und ums Murgtal unterwegs. 23. September: Release-Party Im Musikclub Substage in Karlsruhe findet die sogenannte "Release-Party" statt: Am Freitag, 23. September, präsentiert die Band dort erstmals ihr neues Album, auf dem zehn selbst geschriebene Lieder zu hören sind. Die CD (Erstauflage 500 Stück) ist bei der Party erhältlich - und danach überall, wo es Musik zu kaufen gibt. Die Jungs kündigen an: "Zusammen mit den Special Guests Electro Baby (...) aus Karlsruhe reißen wir den brandneuen Konzertsaal im Obergeschoss des Substage ab." Als eine der ersten Bands spielt "Adoney" im neuen "Substage". Im September wird über dem bisherigen Konzertsaal, der Platz für 1000 Zuhörer bietet, ein kleinerer Club für bis zu 200 Gäste eröffnet. "Der untere Raum wäre doch noch eine Nummer zu groß für uns", lacht Jables, die Betonung liegt auf "noch". Denn gerockt hat die Band unter anderem schon auf der Hauptbühne von "Das Fest" in Karlsruhe sowie in Berlin und Stuttgart. "Als junge Band muss man darauf achten, nicht als Dorfband abgestempelt zu werden. Deswegen wollen wir auch in großen Städten Gigs spielen", sagt Bassist Chris. "Schlüsselmomente" seinen gewesen, als die Zuschauer in Berlin und Stuttgart ihre Songs mitgesungen haben. Veröffentlicht wird die neue Scheibe unter dem Rock/Stoner-Label "Eucalypdisc-Records". "Das Label hilft uns: Es unterstützt uns im Vertrieb und beim Cover-Design", erklärt Chris. Die professionellen Aufnahmen wurden in Karlsruhe (instrumental) und in Frankfurt (Gesang) gemacht, in Duisburg im Tonstudio wurde der Feinschliff vorgenommen. Obwohl bei den Gesangsaufnahmen nur die Sänger Lars und Chris hätten anwesend sein müssen, machte sich oftmals die gesamte Band auf nach Frankfurt. Jables: "Uns geht es bei der Entstehung des Albums um den Prozess, darum war es für mich selbstverständlich, auch dort dabei zu sein." Die Songs schreibt das Rock-Quartett zusammen: Ein Rezept dafür gebe es nicht und jedes Bandmitglied lasse seiner Kreativität freien Lauf. Nach und nach entstehe dann in Gemeinschaftsarbeit die endgültige Fassung jedes Musikstücks. Im Unterschied zur ersten CD hat nun auch Sänger Lars Barkawitz mitgeschrieben. Zwar ist er auf der ersten EP als Sänger zu hören, stieß aber erst nach Entstehen der Songs zur Gruppe. Lars habe eine neue Herangehensweise eingebracht und das "Songwriting" verändert, beschreiben seine Bandkollegen. "Adoney" erfindet kein neues Genre, sondern verbindet Altes mit Neuem: "Wir drücken dem angestaubten, lebendigen 90s-Rock unseren eigenen Stempel auf." Wenn es den Jungs ums Geld Verdienen gehen würde, müssten sie andere Musik machen, sagen sie selbst. Aber "uns geht es um Rock'n'Roll". Und das macht sie authentisch: Musik ist mehr als ein Hobby für sie, sie investieren Zeit und Geld und vor allem "machen wir das alles aus vollem Herzen". Man darf auf die Zukunft von "Adoney" gespannt sein, denn ans Aufhören denken Jables und seine Kollegen noch lange nicht: "The machine is running." Karten für die Release-Party gibt es €für fünf Euro bei den Mitgliedern von "Electro Baby" und "Adoney" sowie an der Abendkasse. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben