Hütte voller schöner Erinnerungen

An den letzten Wochenenden arbeiteten vor allem Mitglieder von Karnevalsverein und Musikverein Forbach mit großem Einsatz. Die alte Möblierung wurde entfernt und der Holzschuppenanbau abgerissen.

Vor der Bernhardushütte türmt sich ein großer Berg Holzbetten, Bänke, Regalbretter wild aufgestapelt und rund um die Hütte stehen Baugeräte, die in den nächsten Tagen und Wochen zum Einsatz kommen werden. Eine Baufirma hat einen Bagger zur Verfügung gestellt, die Zufahrt ist schon in Ordnung gebracht. Als das BT am Samstagfrüh zum Baustellenbesuch vorbeikam, waren zwei ehrenamtliche Helfer im Einsatz: Steven Fuchs und Alwin Flüth. Beide im Hauptberuf bei Reif, aber am Wochenende als kompetente Ehrenamtliche auf der Bernhardus-Baustelle. "Heute brauchen wir keine weiteren Helfer", erklärt Steven Fuchs, der selbst viele schöne Erinnerungen an seine Zeit in der Forbacher KJG und die Hüttenabende hat. Für ihn war es eine Selbstverständlichkeit, sich für diese Hütte einzubringen: "Schließlich wird mein Junger hier vielleicht auch mal mit der KJG hin wollen."

Alwin Flüth aus Bühlertal kannte die Hütte bis vor kurzem nicht, aber Steven Fuchs hat ihn motiviert, zu helfen: "Einfach so!" Die Beiden sind ein gutes Team und arbeiten Hand in Hand. Mit den Bauplänen in der Hand wird ausgemessen, wo zukünftig die Ver- und Entsorgungsleitungen für den neuen Sanitärtrakt liegen sollen. "Jetzt verlegen wir die Leitungen, dann machen wir uns an den Unterbau für die Bodenplatte", erklärt Fuchs: "Für die Armierung und die Betonarbeiten brauchen wir dann auch noch einige Tage." Er schätzt, dass Mitte Oktober dann wieder mehr Betrieb auf der Baustelle sein wird: "Dann sind wir hinter dem Haus mit unseren Arbeiten fertig und die Holzarbeiten können gemacht werden. Wir werden dann vor der Hütte die Kanäle zur neuen biologischen Klärstufe graben."