Berühmtes Ensemble zu Gast Gernsbach (red) - "Das Fauré Quartett gehört zum Besten, was man derzeit hören kann." Das schreibt Harald Eggebrecht in der Süddeutschen Zeitung. Nach den letzten Auftritten des Quartetts in Gernsbach sprach die Presse von einem Glücksgriff für die Kulturgemeinde Gernsbach. "Wer das Fauré Quartett hört, möchte es wieder hören", sagte die berühmte Pianistin Martha Argerich nach einem Konzert in Karlsruhe. Die Gelegenheit zum "Wieder-Hören" bekommen die Besucher des Konzerts der Kulturgemeinde Gernsbach, das am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr in der Stadthalle stattfindet. Die Kulturgemeinde Gernsbach freut sich darüber, mit dem neuerlichen Konzert den Kontakt zu diesem berühmten Ensemble aufrechterhalten zu können und trifft dabei auf großes Entgegenkommen des Fauré Quartetts, das immer wieder gerne nach Gernsbach kommt, wie es in der Ankündigung heißt. Mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet Schon bald nach seiner Gründung an der Karlsruher Musikhochschule im Jahr 1995 zum 150. Geburtstag Gabriel Faurés wurde das Fauré Quartett mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, so gewann es zum Beispiel den Deutschen Musikwettbewerb und den Londoner "Parkhouse Award". 2008 wurde ihm der Kunstpreis des Landes Rheinland-Pfalz verliehen, die höchste Auszeichnung des Landes im Bereich der Kunst. Die Karlsruher Hochschule ernannte das Fauré Quartett zu ihrem "Quartett in Residence" - diese Einrichtung gab es dort seit 30 Jahren nicht, sie stellt für ein Klavierquartett ein Novum dar. In kurzer Zeit eroberte das deutsche Klavierquartett die großen Konzertsäle unter anderem in London (Wigmore Hall), Berlin (Philharmonie), Amsterdam (Concertgebouw), Buenos Aires (Teatro Colón), Rio de Janeiro (Sala Cecilia Meireles), Frankfurt (Alte Oper), Hamburg (Laeiszhalle), Paris, Tokio, Brüssel, Genf, Mailand und Baden-Baden. Auf dem Programm des Abends in der Gernsbacher Stadthalle stehen Klavierquartette von Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms. Es findet ein Vorverkauf zu ermäßigten Preisen in den Filialen der Sparkasse Rastatt-Gernsbach und im Verkehrsamt der Stadt Gernsbach statt, informiert die Kulturgemeinde abschließend.