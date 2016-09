Trotz Regen strahlen die Wallfahrer

Forbach - Kurz vor halb sieben am Sonntagmorgen hatten sich die 14 Wallfahrer in der St. Johannes-Kirche in Forbach den Segen geben lassen. Dort nahmen sie auch das schlichte Holzkreuz in Empfang, das in den vergangenen Wochen in allen Kirchen der Seelsorgeeinheit Forbach-Weisenbach präsent war. Elf der Wallfahrer sollten tatsächlich bis nach Ottersweier durchhalten, unter ihnen sogar ein Teilnehmer aus Durmersheim. Aber bis zum Zielort stießen unterwegs noch viele Wallfahrer dazu.

Beim steilen Anstieg auf dem "Armeleutewegle" über den Reberg zur Wegscheid auf Höhe der Schwarzenbach-Talsperre war es still in der Gruppe und auch im Wald. Der Morgen im wolkenverhangenen Tal erwachte nur langsam. Erst kurz vor dem Zusammentreffen mit der Wallfahrergruppe aus Bermersbach hörte man die ersten Vögel ihren Morgengruß singen.

An der Wegscheidhütte auf 745 Metern Höhe versammelten sich die Wallfahrer zum ersten Glaubensimpuls, bevor es forschen Schrittes weiter an der Bernhardushütte vorbei ging zur Herrenwieser Kirche. Auch dort warteten wieder einige Wallfahrer auf die Gruppe, die sich freute, einige Augenblicke in der Kirche im Trockenen ausruhen zu können, sich mit den Vorräten aus den Rücksäcken kurz zu stärken. Der Nieselregen tropfte von Capes, Schirmen und Mützen, spritzte an den Wanderschuhen hoch, kroch durch die Nähte der Outdoorjacken. Trotzdem zog die Gruppe unverdrossen weiter.

Das Kreuz wechselte immer wieder seinen Träger, der Rosenkranz wurde gebetet. Dabei waren einige "alte Hasen", die seit Jahren oder gar Jahrzehnten fast jedes Jahr den langen Weg mitgehen, aber auch Neulinge wie der 14-jährige Nils Reichert, der unter seinem Regencape lächelte: "Ich glaube, das schaff' ich schon."

Zügig schritt die Gruppe auf dem Weg, den die Wallfahrer aus Forbach seit Generationen einmal im Jahr gehen, voran. Andere Wanderer waren nicht in Sicht.

Nach dem nächsten Impuls, den das Vorbereitungsteam nun im strömenden Regen auf einer Weggabelung abhielt, hieß es: "Wir sind etwas hinter dem Zeitplan und sollten keine Pausen mehr einlegen." Die Pilger-Wandergruppe traf vor dem Bus am Wiedenfelsen ein. Mit großem Hallo wurden dort weitere Wallfahrer und Pfarrer Holler begrüßt. Unter dem Vordach eines Freizeitheims in Neusatz gab es endlich eine Pause für die müden Füße und ein kurzes Vesper zur Mittagszeit.

Respektvolle Begegnung mit Kreuz

Doch die Kälte kroch schnell in die nasse Kleidung und so waren die meisten Teilnehmer froh, dass sie nach einem weiteren Glaubensimpuls zum Thema "Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben" weitergehen durften. Die Bewegung hielt warm, auch wenn es ab diesem Zeitpunkt stetig bergab ging.

Die Murgtäler Gruppe traf sogar auf andere Spaziergänger, die dem mitgetragenen Kreuz aber respektvoll Platz machten. Die beiden Fünftklässlerinnen Jana und Alina stapften zwar tapfer mit der inzwischen rund 40-köpfigen Gruppe mit, allerdings wurde es für die beiden Mädchen recht mühsam. Aber jetzt gab es keine Alternative mehr als weiterzugehen, durch den Wald, durch die Rebberge, durch Neusatz und durch Felder und Wiesen. Ablenkung unterwegs bot der kleine Hund Dody, der seit dem Morgen brav mit der Gruppe mitgegangen war.

An der Kirche warteten schon viele Bekannte aus der Seelsorgeeinheit, die extra zum Gottesdienst nach Ottersweier gefahren waren. Die Gruppe zog glücklich, tropfnass, aber strahlend in die Kirche ein - auch Nils Reichert, der freimütig zugab: "Meine Füße tun weh, ich kann nicht mehr stehen."

Dankbar genossen die Wanderer die Wärme in der Wallfahrtskirche und den Gottesdienst, den Pfarrer Thomas Holler mit acht Forbacher Ministranten gestaltete. Von den fast voll besetzten Bänken mit Gläubigen aus dem Murgtal erklang die frohe Botschaft und die Dankbarkeit für diese schöne Wallfahrt, aber auch das Gebet für Menschen, die ein Kreuz zu tragen haben - sei es Krankheit, Not oder Sorgen. Herzlich bedankte sich Pfarrer Holler bei allen, die die Wallfahrt vorbereitet hatten.