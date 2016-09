Nicht alle sind dem Ahorn grün

Kuppenheim

Bedeutung der Streuobstwiesen Kuppenheim (hap) - Eingebettet in das Sommerfest des Obst- und Gartenbauvereins Oberndorf fand am Wochenende der sechste Streuobsttag des Landkreises Rastatt statt. Besonders die biologische Vielfalt und die wichtigen Funktionen der Streuobstwiesen standen im Fokus (Foto: hap). » Weitersagen (hap) - Eingebettet in das Sommerfest des Obst- und Gartenbauvereins Oberndorf fand am Wochenende der sechste Streuobsttag des Landkreises Rastatt statt. Besonders die biologische Vielfalt und die wichtigen Funktionen der Streuobstwiesen standen im Fokus (Foto: hap). » - Mehr

Bühl

Bauernmarkt lockt die Massen Bühl (jure) - Reichlich und vor allem verführerisch eingedeckt war die große Tafel in der Haupt- und Eisenbahnstraße am Samstag. Denn längst ist der Bauernmarkt mehr als nur ein Schaufenster regionaler Erzeugnisse. Er hat sich auch zu einer kulinarischen Veranstaltung entwickelt (Foto: jure). » Weitersagen (jure) - Reichlich und vor allem verführerisch eingedeckt war die große Tafel in der Haupt- und Eisenbahnstraße am Samstag. Denn längst ist der Bauernmarkt mehr als nur ein Schaufenster regionaler Erzeugnisse. Er hat sich auch zu einer kulinarischen Veranstaltung entwickelt (Foto: jure). » - Mehr