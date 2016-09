Die Begeisterung springt auf das Publikum über

In Oberweier wohnen derzeit sechs Familien mit Kindern sowie alleinstehende Personen aus Syrien, Afghanistan, dem Irak und der Türkei.

Zunächst präsentierten die rund 30 Sänger unter der Leitung von Richard Merkel und Claudia Märkt das irische Segenslied "Möge die Straße uns zusammenführen", das von Armin Repple (Gitarre) begleitet wurde. Anschließend folgte "Wo Menschen sich vergessen, da berühren sich Himmel und Erde". Die Begeisterung der Sänger sprang nach wenigen Takten auf die Zuhörer über, so dass alle gemeinsam sangen. Die strahlenden Gesichter der Sänger und der lange anhaltende Beifall drückten die Begeisterung aus über den Auftritt des Chors.

"Wir haben uns überlegt, dass wir auch ein Lied in arabischer Sprache singen könnten. Als wir unsere neuen Bürger fragten, welches Stück sie mit uns gerne singen würden, stimmten sie ein syrisches Freiheitslied an. Dieses möchten wir Ihnen jetzt präsentieren", kündigte Irene Merkel, die zusammen mit Dr. Monika Illig die Flüchtlingsinitiative Oberweier ins Leben gerufen hatte, das nächste Stück an. Sichtlich stolz und positiv gestimmt sang der Projektchor das syrische Lied, das von Armin Repple (Cajon) und Richard Merkel (Akkordeon und Arrangement) umrahmt wurde. Begeistert klatschten die Zuhörer den Refrain mit. Abschließend sangen alle zusammen das englische Stück "We are the world".

Irene Merkel lobte das gute Zusammenwirken und das große Engagement der neuen Bürger ebenso wie der Sänger des kooperierenden Gesangvereins Eintracht Oberweier während der zweimonatigen Probezeit.

Frequentiert war auch die Fotoausstellung, die über die ehrenamtliche Sozialarbeit in der Pfarrei Oberweier informierte. Zusammen mit der Kirchengemeinde Vorderes Murgtal organisiert die Flüchtlingsinitiative in Oberweier unter anderem ein Dialog-Café, eine Fahrradwerkstatt, Kinder-Spiele-Nachmittage, Sprachförderung durch ehrenamtliche Deutschlehrer sowie Treffen des Projektchors. Für Herbst 2016 ist in Kooperation mit der politischen Gemeinde ein Nähmaschinenkurs geplant

Im Rahmen des Jubiläumsfestes wurde am Sonntag auch ein "Secondhand-Laden" im Erdgeschoss des Pfarrhauses eröffnet. "Als das Pfarrbüro ins Pfarrheim umzog, entwickelte sich der Gedanke, dass wir mit den Kleiderspenden für Flüchtlinge in diese Räumlichkeiten ziehen könnten", erläutert Monika Illig. In dem freundlich eingerichteten Raum können Flüchtlinge künftig immer mittwochs zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr für 50 Cent pro Artikel Kleidung, Spielzeug und Haushaltswaren erwerben. Außerdem bietet der Laden auf Kommission Produkte des Eine-Welt-Ladens Kuppenheim an, um auch einheimischen Bürgern Waren wie zum Beispiel Tee, Kerzenständer und Tücher anbieten zu können, so Illig.

Beim Fest bot die KJG ein Spieleprogramm für Kinder an. Außerdem gab es einen Vortrag über die Geschichte des Pfarrhauses.