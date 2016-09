Nicht alle sind dem Ahorn grün

(red) - Die 74-jährige Frau aus Bühl, die seit dem 12. September vermisst wurde, ist tot. Die Seniorin wurde am Wochenende in einem Waldstück bei Witstung, Weitenung, gefunden. Dies teilte die Polizei am Dienstagmorgen in einer Pressemeldung mit (Symbolbild: red). » - Mehr

Bühl