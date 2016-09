Gebietscharakter im Blick Gernsbach (stj) - Wieder einmal hat ein Bauvorhaben im Ausschuss für Technik und Umwelt (ATU) des Gemeinderats für kontroverse Diskussionen gesorgt. Es handelte sich um den Plan, eine Baulücke in der Ludwig-Dill-Straße mit einem Mehrfamilienwohnhaus plus Tiefgarage zu schließen. Der wuchtige Baukörper (fünf barrierefreie Wohnungen) mache umfangreiche Befreiungen (Traufhöhe, Dachgauben, Firstrichtung, Höhenentwicklung) vom Bebauungsplan Nord-West notwendig, wie Baurechtamtsleiter Albert Betting erklärte. Aus Sicht der Verwaltung seien diese aber zu vertreten: "Wir sehen das Ganze als gelungen an", meinte Betting, der durch das Vorhaben auch keine Beeinträchtigung auf die Nachbarn zukommen sieht und es zudem bereits einige Beispiele für moderne Bebauung in diesem Gebiet gibt. Auch Bürgermeister Dieter Knittel nannte die Planung "akzeptabel". Dr. Irene Schneid-Horn (SPD) hingegen klagte angesichts des "sehr mächtigen" Projekts über gewisse Bauchschmerzen und verwies darauf, dass man zuletzt immer mehr Befreiungen von gültigen Bebauungsplanvorschriften erteile. Diese Tendenz sei zu überdenken, man dürfe nicht alles dem Dogma "Innenentwicklung" opfern. Schneid-Horn sieht die Gefahr, dass sich dadurch der Charakter eines ganzen Gebiets ändern könnte. Diese Auffassung teilte Wolfgang Müller (CDU): "Wir gehen durch die Befreiungen weg von den im Bebauungsplan gefassten Grundzügen und zerstören nach und nach den Gebietscharakter." Im konkreten Fall in der Ludwig-Dill-Straße seien die Befreiungen so gravierend, dass er diesem Bauantrag nicht zustimmen könne, so Müller. Für Thomas Hentschel (Grüne) habe die Nachverdichtung in der Ludwig-Dill-Straße einen höheren Stellenwert als die exakte Einhaltung der Bebauungsplanvorschriften. Uwe Meyer (Freie Bürger) bezeichnete die Nachverdichtung ebenfalls als wichtigen Baustein der städtebaulichen Entwicklungsstrategie. Auf Vorschlag von Wolfgang Müller einigte man sich schließlich darauf, zunächst einen Vor-Ort-Termin auszumachen, um eine genaue Vorstellung von der Dimension des Bauvorhabens - auch im Blick auf die Umgebungsbebauung - zu bekommen und dann über den Bauantrag abzustimmen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben