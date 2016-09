Rätselraten in der Mozartstraße

Von Thomas Senger Gaggenau - Die "ewige Baustelle" in der Ottenauer Mozartstraße ruht derzeit. Zumindest seit vergangenen Woche ist der Baukran weg, der monatelang eine Straßenhälfte blockierte. Doch wie geht es weiter in der mehrere Meter tiefen Grube zwischen Mörike-Straße und Mozartstraße? Das ist ungewiss. "Gerade eben" seien der Stadtverwaltung neue Pläne vorgelegt worden, sagte Bürgermeister Michael Pfeiffer am Montagnachmittag in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. Vorangegangen war eine Anfrage von SPD-Stadträtin Gerlinde Stolle, die sich mit der Situation nicht abfinden wollte. Man werde nichtöffentlich die Planungen vorstellen, entgegnete der Baubürgermeister. Für Irritationen in der Nachbarschaft sorgten derweil Baggerarbeiten auf dem Baugrundstück. "Wird die Grube jetzt zugeschüttet?", wollten Ottenauer Bürger wissen. Auf BT-Anfrage gab die Stadtverwaltung folgende Antwort: "Die Baurechtsbehörde hat keine Kenntnis, dass die Baugrube zugeschüttet werden soll. Vielmehr stehen Verwaltung und verantwortlicher Architekt in Kontakt, um eine realisierbare und sich planerisch einfügende Bebauungsalternative zu finden." Weiter heißt es: "Das flächige Einbringen von Auffüllmaterial in die Baugrube hat nunmehr für den Moment das Problem stehenden, nicht abfließenden Wassers gelöst." Nach BT-Informationen gibt es tatsächlich Überlegungen, an selbiger Stelle nach wie vor ein Mehrfamilienhaus zu errichten - allerdings ohne die bislang geplante Tiefgarage. Die Baustelle liegt nur gut 100 Meter von der Murg entfernt. Ein tiefes Bauwerk wie eine Tiefgarage an dieser Stelle muss gegen Wasser geschützt sein - und ist somit teuer. Ein Haus ohne Tiefgarage wäre billiger zu erstellen. Hintergrund In Kreisen der Anwohner fürchtet man nun - falls diese Planung genehmigt und umgesetzt werden würde -, dass sich die Situation des ruhenden Verkehrs an dieser Stelle drastisch verschärfen werde. Denn: Laut Landesbauordnung muss für jede Wohnung lediglich ein Stellplatz vorgehalten werden - dies erscheint auch in Fachkreisen als deutlich zu wenig. Folge: Die Autos werden auf der Straße abgestellt. Nicht zuletzt fürchtet man, dass der Bauherr ein ähnlich dimensioniertes Gebäude an dieser Stelle bauen wollte wie er es in der Friedrichstraße in Ottenau (beim evangelischen Gemeindehaus) bereits realisiert hat. In der Ottenauer Friedrichstraße 47 und 47a entstanden 15 Einheiten in zwei Gebäuden; eines davon erregt wegen der Bebauung bis zum Straßenrand die Gemüter der Bürger. 13 Stellplätze in der Tiefgarage und zwei weitere im Freien sind ausgewiesen. Der Bereich sei stark durch parkende Fahrzeuge belastet. Bereits in der Sitzung im Mai hatte SPD-Gemeinderätin Stolle angeregt, einen Bebauungsplan zu erarbeiten, um Stellplatzanforderungen darin zu verankern. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Wissenswertes unter dem Deckel Gaggenau (red) - Nach einigem Rätselraten, was die abgesägten Akazienstämme entlang des Keschtewegs in Oberweier zu bedeuten haben, ist nun von der Interessengemeinschaft Keschteweg-Runde die Entdeckerzone für Groß und Klein fertiggestellt worden (Foto: pr). » Weitersagen (red) - Nach einigem Rätselraten, was die abgesägten Akazienstämme entlang des Keschtewegs in Oberweier zu bedeuten haben, ist nun von der Interessengemeinschaft Keschteweg-Runde die Entdeckerzone für Groß und Klein fertiggestellt worden (Foto: pr). » - Mehr