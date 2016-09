Eine Katze vom Baum holen kostet

Auch bei Unfall-Einsätzen, an denen Kraftfahrzeuge beteiligt sind, trete die Kommune an die Halter beziehungsweise deren Versicherungen heran. "Es gibt die Pflichtaufgaben der Feuerwehr, zu denen die Menschenrettung gehört, und die Kann-Aufgaben - die kostenpflichtig sind", erläuterte der Leitende Hauptbrandmeister.

Auch der Kostenersatz für Feuerwehrfahrzeuge sei vom Innenministerium geregelt: Der Einsatz der Drehleiter wird beispielsweise mit 264 Euro pro Stunde berechnet. Auch die Entwicklung von Fehlalarmen nach Inkrafttreten der Rauchmelderpflicht in Baden-Württemberg wurde thematisiert. "Es gibt eine leichte Zunahme", sagte Spannagel. "Aber diese Einsätze sind kostenfrei, da ja ein Brand angenommen wird." Es sei auf jeden Fall gut, dass es die Rauchmelder gebe, verwies er auf den Feuerwehreinsatz am Samstagmorgen. Ein Rauchmelder hatte ausgelöst, nachdem eine vergessene Pizza in einem Backofen für eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Josef-Vogt-Straße gesorgt hatte. Die Feuerwehr musste eine leicht verletzte Person aus der Wohnung retten (wir berichteten).

Über die Neufassung der Feuerwehrentschädigungssatzung hatte der Gaggenauer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend zu beschließen. Die bislang geltenden Sätze stammten noch aus dem Jahr 1992 - und waren im regionalen Vergleich sehr niedrig angesetzt. Die Erhöhung des Auslagensatzes für die Teilnahme an Einsätzen der ehrenamtlich Tätigen ist von der Gemeindeprüfungsanstalt Baden- Württemberg (GPA) bereits im März 2013 angeregt worden. Gaggenauer Floriansjünger bekamen bislang 3,90 Euro pro Einsatz und Person.

In Bühl sind es (Stand September 2015) 13 Euro, in Ettlingen (Mai 2014) zehn Euro und in Achern (September 2010) elf Euro.

Die Gaggenauer Feuerwehrleute erhalten nach der Änderung künftig sechs Euro, bei Einsätzen mit starker Verschmutzung acht Euro. Auch die Entschädigung für die Teilnahme an Ausbildungs- und Fortbildungslehrgängen sowie für Ausbilder und Gerätewarte hat der Gemeinderat mit seinem einstimmigen Beschluss erhöht. Die Kommandanten und ihre Stellvertreter erhalten künftig ebenfalls mehr Geld für ihre Tätigkeit.

Die Mehrausgaben sind aber überschaubar: Ohne die Einsatzentschädigung steigt der Kostenblock von 16000 auf rund 27000 Euro pro Jahr.