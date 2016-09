Nur wenige Unternehmen werden so alt

Weisenbach - "Von der Flößerei zum Weltmarktführer" ist der Titel einer Ausstellung, die von der Weisenbacher Katz-Gruppe derzeit vorbereitet wird. Das Unternehmen kann auf 300 Jahre Firmengeschichte zurückblicken, und die soll mit einer Präsentation im Weisenbacher Rathaus dokumentiert werden. 1716 flößte Murgschiffer Johann Georg Katz sein erstes Holz in ein Sägewerk. Holz ist heute noch der Rohstoff für die Pappenfabrikation, aus dem die Produkte des Unternehmens hergestellt werden.

Die Katz-Gruppe ist Weltmarktführer bei der Bierdeckel-Produktion - dreieinhalb Milliarden Stück jährlich, rund 75 Prozent des Weltmarkts. Bei Holzschliffpappe ist das Unternehmen einer von drei Anbietern weltweit, mit 25000 Jahrestonnen der größte.

Seit mehr als zwei Monaten sind Tina Lang und ihr Kollege Simon Mühlhäuser von der Marketingabteilung des Weisenbacher Bierdeckel-Herstellers mit der Vorbereitung der Ausstellung beschäftigt. Zentrales Thema ist die 300-jährige Firmengeschichte, die Besonderheit dieses Jubiläums wird herausgehoben. "Es gibt nur wenige Unternehmen in diesem Alter", erläutert Lang. Auch der Kauf der Firma Katz durch die Oberkircher Koehler-Gruppe im Jahr 2009 und der daraus resultierende gemeinsame Weg in die Zukunft wird thematisiert. Die Historie, das Unternehmen früher und heute sowie Messe- und Pressegeschichten - darüber können sich die Besucher der Ausstellung ein Bild machen. Ein weiterer Themenblock ist die Herstellung des Weltrekord-Bierdeckels.

Die Präsentation gibt auch Einblicke in die Produktion und zeigt Produkte und Exponate zum Anfassen.

Präsentation bis Jahresende

Die Laufzeit der Ausstellung ist von Donnerstag, 29. September, bis zum Jahresende vorgesehen. Zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses kann jeder Interessierte diese kostenlos besuchen.

150 Mitarbeiter und fünf Auszubildende sind in Weisenbach beschäftigt. Katz hat ein Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten mit zwei Produktionsstandorten in den Bundesstaaten New York und Tennessee mit insgesamt rund 100 Mitarbeitern. Vertriebsniederlassungen gibt es in England und Singapur sowie ein Joint Venture in Tschechien. Eigentümer des Unternehmens Katz ist die Koehler-Gruppe aus Oberkirch.