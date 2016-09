Finale im Herbstkleid

Im Kurpark gibt es 83 besondere Bäume, die in einer Initiative von Gisela Plätzer und Rudolf Koch aus mehr als 200 näher bestimmten Bäumen ausgesucht und beschildert wurden. Parallel dazu schrieben die Autoren mehr als 20 "Baumporträts". Zu erfahren sind viele Informationen zu Blüten, Früchten, Blättern, Herkunft, ökologischer Nutzen, Verwendung spezifischer Inhaltsstoffe, Holznutzung und Interessantes zur Kulturgeschichte. Eine Anmeldung zur Führung ist nicht erforderlich, sie ist kostenlos.

Die Führung dauert circa 90 Minuten und findet am Samstag, 22. Oktober, um 14.30 Uhr statt. Treffpunkt ist am Eingang zum vorderen Kurpark. Bei angesagtem Dauerregen fällt die Führung aus. Wetterinfo: Gisela Plätzer, (07224) 1797 (am Veranstaltungstag bis 14 Uhr).