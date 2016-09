Die Sache mit dem Trinkwasser

Salem

Apfelernte am Bodensee beginnt Salem (lsw) - Die Apfelbauern am Bodensee rechnen in diesem Jahr mit einer Ernte von rund 260 000 Tonnen - und damit etwa 40 000 Tonnen weniger als im Vorjahr. In Südbaden kam es hingegen nach ersten Schätzungen zu einem Einbruch von etwa 50 Prozent (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Die Apfelbauern am Bodensee rechnen in diesem Jahr mit einer Ernte von rund 260 000 Tonnen - und damit etwa 40 000 Tonnen weniger als im Vorjahr. In Südbaden kam es hingegen nach ersten Schätzungen zu einem Einbruch von etwa 50 Prozent (Foto: dpa). » - Mehr

Bühl

Erstes Café schließt wieder Bühl (sie) - Seit 2014 haben in der Bühler Innenstadt gleich drei neue Cafés aufgemacht. Eines streicht jetzt schon wieder die Segel. Das "Dolce & Vita" in der Schwanenstraße schließt Ende September für die Öffentlichkeit und ist dann nur noch für geschlossene Gesellschaften buchbar (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Seit 2014 haben in der Bühler Innenstadt gleich drei neue Cafés aufgemacht. Eines streicht jetzt schon wieder die Segel. Das "Dolce & Vita" in der Schwanenstraße schließt Ende September für die Öffentlichkeit und ist dann nur noch für geschlossene Gesellschaften buchbar (Foto: sie). » - Mehr