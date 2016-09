Bedeutender Ankerpunkt für oberes Murgtal

Gernsbach - Die Volksbank Baden-Baden/Rastatt hält an ihren Plänen fest, am aktuellen Standort der Gernsbacher Filiale in der Bleichstraße einen Neubau zu errichten. "Gernsbach ist ein wichtiger Standort für die Volksbank und ein bedeutender Ankerpunkt für das gesamte obere Murgtal", betont Vorstandsvorsitzender Thomas Pörings auf BT-Anfrage. Es sei wichtig für die Volksbank, eine "zeitgemäße und in die Zukunft gerichtete Filiale in Gernsbach zu errichten, die einen spürbaren Mehrwert für unsere Kunden bringt".

In der Papiermacherstadt sind zuletzt Befürchtungen laut geworden, die Genossenschaftsbank könnte von ihren Neubauplänen Abstand nehmen. Schließlich hatte sie bereits im März 2014 angekündigt, im nächsten Jahr - also 2015 - ihren Standort Gernsbach runderneuern zu wollen. Hinzu kam jüngst im August die Ankündigung, die Filiale in Reichental zum Jahresende zu schließen. In Gernsbach werde das Institut aber auf jeden Fall bauen und den Standort aufwerten.

Wie das geschehen kann, haben bereits die Ergebnisse eines Architektenwettbewerbs aufgezeigt, den die Bank zusammen mit der Stadt Gernsbach vor zwei Jahren ausgelobt hat. Die eingereichten Vorschläge regionaler Architekten hätten verschiedenste Möglichkeiten präsentiert, mit denen das Areal zu nutzen sei und sich auch städtebaulich in die sich verändernde Gernsbacher Innenstadt integrieren lasse, erläutert die Volksbank. Fest stehe, dass das bestehende Gebäude abgerissen wird. Der "Betonklotz" in der Bleichstraße hat neben der bescheidenen Optik zwei deutliche Mängel für eine Bank: Zum einen ist der Selbstbedienungsbereich räumlich abgetrennt vom Service und der Beratung, zum anderen ist der Zugang nicht ebenerdig und nicht behindertengerecht. Die architektonische Herausforderung beim Neubau bestehe vor allem in der Symbiose von Funktionalität und Ästhetik, hieß es damals bei der Vorstellung der Wettbewerbsmodalitäten.

Pläne sollen bis Ende des Jahres ins Rathaus

"Die Erkenntnisse aus dem Wettbewerb waren hilfreich bei unseren nun konkreter werdenden Überlegungen", teilt die Volksbank weiter mit. Eine Tiefgarage, wie zunächst von der Stadt gefordert, werde es nach BT-Informationen wohl eher nicht geben - aus Kostengründen und weil im Bereich Kelterplatz genügend Alternativen für Parkflächen vorhanden sind. Aktuell prüfe die Bank, welche weitere Nutzung der Neubau noch haben könnte. Wenn dies klar sei, dann könnten Entwürfe für den Neubau präsentiert werden. Die Volksbank rechne damit, dass bis zum Ende des Jahres konkrete Pläne der Stadt vorgelegt werden können.