"Mangelhaft" soll rasch vergessen sein Von Thomas Senger Gaggenau - Die Note "Mangelhaft" (5) ist schlecht. Das weiß auch Peter Koch, der Gesamtheimleiter des Vereins Gaggenauer Altenhilfe. Eine solche Benotung hatten die ambulanten Pflegedienste des Vereins im Mai vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) bekommen. Man sei dabei, das Problem abzuarbeiten, betont Koch. Ein wichtiger Schritt dabei: Seit August hat die Gaggenauer Altenhilfe mit Bianca Lörcher eine neue Pflegedienstleiterin. Noch 2014 waren die ambulanten Pflegedienste mit "Sehr gut" (Note 1) bewertet worden. Wie kommt es zu diesem Absturz? Peter Koch erläutert. Bei der Überprüfung durch den MDK werde eine sehr starke Fokussierung auf die Dokumentation der erbrachten Leistungen gelegt. "Da haben wir in der Tat ein Problem gehabt. Die Dokumentation war nicht auf Vordermann. Aber die Leistungen sind immer in der gewohnten Qualität erbracht worden." Bei den anderen Bewertungskriterien, betont Koch, habe die Gaggenauer Altenhilfe zwischen 1,0 und 1,3 gelegen. Bei den ärztlich verordneten Leistungen gab es eine 1,0, bei Dienstleistung und Organisation eine 1,3, bei Befragung der Kunden eine 2,2. Unterm Strich bleibt eine Gesamtnote von 3,5 - zu wenig für einen renommierten Leistungsanbieter, der stets seine besondere Qualität im Umgang mit den ihm Anvertrauten zu betonen weiß. "Wir wollen in Zukunft da stehen, wo wir waren", sagt Peter Koch deshalb. Waltraud Hannes ist Leiterin "Verbund Qualitätsprüfung Pflegeeinrichtung" beim MDK. Auf BT-Anfrage erläutert sie Hintergründe der Bewertung: "Es geht um fach- und sachgerechte Dokumentation. Sie gehört zu einem professionellen Verhalten. Das kann man kurz und knapp machen", betont sie. Unterm Strich müsse durch die Dokumentation nachgewiesen werden können: "Ich habe ein Risiko erkannt, darüber reflektiert und den Betroffenen oder die Angehörigen beraten." Eine Übersicht über die Bewertungen von Anbietern auch aus der Region findet sich hier: www.aok-pflegedienstnavigator.de Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben