Betriebsrat: Bei E-Mobilität mehr Gas geben

Gaggenau - Mit dem Strom oder dagegen? Mit dem Strom, dem elektrischen, darüber zeigten sich gestern Standortleiter und Betriebsratsvorsitzender einig. Doch wie man mit der Herausforderung der elektrischen Antriebe umgehen solle, darüber wird man sich auch bei Daimler in Gaggenau noch auseinanderzusetzen haben. Das wurde im Pressegespräch nach der gestrigen Betriebsversammlung deutlich.

E-Mobilität wird nicht aufzuhalten sein, betonte Michael Brecht. Er ist Betriebsratsvorsitzender nicht nur in Gaggenau, sondern Gesamtbetriebsratsvorsitzender bei Daimler. "Wir müssen die Fertigungstiefe der Zukunft diskutieren", forderte Brecht. Denn Daimler habe weder einen eigenen Elektromotor, noch einen eigenen Energiespeicher. Doch verschärfte Emissionsgesetzgebung, Besteuerung und Verkehrsbeschränkungen werden die Entwicklung der E-Mobilität beschleunigen, so Brecht: "Wir erwarten, dass das Unternehmen mit uns die Auswirkungen verifiziert." Es gelte, die bestehenden Standorte und Beschäftigung abzusichern - auch im Nutzfahrzeugbereich.

So gehe die Motorisierung bei Bussen "mit Hochdampf in Richtung Elektrifizierung." Daimler sei hier "zu zögerlich" unterwegs, sagte Brecht mit Blick auf die Stadt Hamburg. Diese werde ab 2020 keine Busse mehr zulassen, die nicht CO2-frei unterwegs sein könnten. Öffentlicher Personennahverkehr und Verteilerverkehr (also Lkw in Innenstädten) seien die nächsten Herausforderungen. "Wenn wir es heute nicht diskutieren, haben wir es 2020 auch nicht im Haus". Man müsse "in der Technologie drin sein, um dabei zu sein, wenn sie anläuft".

Für Dr. Matthias Jurytko ist der Standort Gaggenau sehr gut aufgestellt. Unter anderem gebe es für den Verteilerverkehr einen Urban-E-Truck von Daimler, dieser werde bis 2020 serienreif sein. Im Lkw-Fernverkehr aber "gibt es heute keine Alternative zum Verbrennungsmotor". Unabhängig von der Art der Motorisierung "werden immer Getriebe und Achsen gebraucht", deshalb sei Gaggenau sehr gut aufgestellt. Gleichwohl beteilige man sich an der Entwicklung von E-Getrieben für Nutzfahrzeuge, auch für kleine Transporte wie Sprinter oder Vito: "Die Städte werden am Ende den Takt machen, nicht wir als Unternehmen."