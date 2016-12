Hohlohturm: Trigonometrischer Punkt erster Ordnung Gernsbach/Rastatt (red) - Europaweit werden die Daten des Liegenschaftskatasters auf ein einheitliches System umgestellt. Dafür hat das Amt für Vermessung und Flurneuordnung im Landratsamt Rastatt 7000 Vermessungspunkte neu bestimmt, informiert die Landkreisbehörde. Zu Zeiten des Großherzogtums Baden und des Königreichs Württemberg wurden in Europa die vermessungstechnischen Grundlagen für das jeweilige Herrschaftsgebiet festgelegt. 1936 wurde in Deutschland mit den Gauß-Krüger-Koordinaten fortan ein einheitliches System eingeführt, das bis heute Gültigkeit besitzt. Allerdings ist ein Übergang zu den Nachbarstaaten sehr schwierig und erfordert einen großen Aufwand, um die Differenzen zwischen den Verfahren zu beseitigen. "Das ist nicht mehr zeitgemäß im vereinigten Europa", meint Wolf-Dieter Simmank, der Leitende Fachbeamte Vermessung in der Landkreisbehörde. Das "Europäische Terrestrische Referenzsystem 1989" soll das alte System ablösen. Es biete ideale Voraussetzungen für den effizienten Einsatz von Satellitenmessverfahren. Darüber hinaus sei die Nutzung von Geodaten für länderübergreifende Projekte künftig wesentlich leichter. Auch im Bereich der GPS-Navigation, etwa mit Smartphones, können diese Koordinaten genutzt werden. Die Vermessungsfachleute im Landratsamt haben zu diesem einschneidenden Projekt umfangreiche Vorarbeiten geleistet. In jeder der 65 Gemarkungen im Landkreis musste eine ausreichende Anzahl von Vermessungspunkten ausgewählt werden, die genaue Koordinaten im bisherigen System haben. Für diese sogenannten "Trigonometrischen Punkte" und Aufnahmepunkte wurden unter Verwendung des Satellitenpositionierungsdienstes der deutschen Landesvermessung zentimetergenaue Koordinaten bestimmt. Hierzu werden hochmoderne Messgeräte eingesetzt, die präzise Antennen für den Empfang von Satellitensignalen verwenden. Diese Messungen sind in Waldgebieten allerdings sehr schwierig oder gar unmöglich. "Es ist eine anspruchsvolle Herausforderung, eine geeignete Messkonfiguration zu erkunden, um auf einer Waldlichtung oder im Kreuzungsbereich von Waldwegen Satelliten empfangen zu können", erklärt Vermessungstechniker Robert Lukomski, der viele Messungen durchgeführt hat. Die Aktion führte unter anderem an den Hohlohturm (Kaiser-Wilhelm-Turm) im Naturschutzgebiet Kaltenbronn. Der Turm ist seit 1936 ein sogenannter "Trigonometrischer Punkt erster Ordnung" im "Deutschen Hauptdreiecksnetz". Für die damalige Koordinatenumstellung wurde auf die Treppensäule des 1897 errichteten Turms ein drei Meter hoher Turmpfeiler gebaut, um die Richtungen des Hauptnetzes zu beobachten und Winkelmessungen durchzuführen, die ihren Niederschlag im "Gauß-Krüger-Koordinatensystem" fanden. Nachdem das Vermessungsamt nun landkreisweit alle Punkte für das geplante europaweite Koordinatensystem neu bestimmt hat, sind die Voraussetzungen geschaffen worden, dass die Umstellung im nächsten Zug auch auf Landesebene erfolgen kann. Das Vermessungsprojekt startete im Landkreis Rastatt schwerpunktmäßig im Frühjahr 2015. "Dies für rund 7000 Vermessungspunkte in diesem kurzen Zeitraum zu schaffen, ist eine schöne Leistung", freut sich auch Landrat Jürgen Bäuerle für das Projektteam um Isabel Brüstle, der Leiterin des Bereichs Liegenschaftsvermessung: "Wir haben das vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz gesetzte Ziel erreicht und das Projekt für die landesweite Transformation wie geplant bis Ende 2016 abgeschlossen." Die Berechnung der neuen Koordinaten für die restlichen Festpunkte und insbesondere für alle Grenzpunkte erfolgt im Verlauf des kommenden Jahres durch das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg. Ab Januar 2018 wird im Liegenschaftskataster nur noch in dem neuen europäischen System gearbeitet. "Wie mit dem Euro als gemeinsames Zahlungsmittel, so haben wir dann auch einen einheitlichen europäischen Raumbezug", betont Wolf-Dieter Simmank. Da das Landesamt die Geobasisdaten künftig nur noch im neuen Bezugssystem bereitstellt, ergibt sich für alle Nutzer, die Fachdatenbestände mit Raumbezug führen, die Notwendigkeit, die von ihnen erhobenen Geofachdaten ebenfalls umzustellen. Die amtlichen Transformationsansätze werden vom Land kostenlos zur Verfügung gestellt.

