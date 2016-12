"Altlasten" schlummern im Untergrund Von Markus Mack Forbach - Es war eine nüchterne und ernüchternde Bestandsaufnahme. Die finanziellen Auswirkungen reichen weit in die Zukunft. Auf Forbach kommen große Investitionen in die Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung zu, so Bürgermeisterin Katrin Buhrke in ihrer Haushaltsrede bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vor sechs Jahren wurde dem Gemeinderat ein Sanierungskonzept für die Wasserversorgung präsentiert, damals lagen die kalkulierten Kosten bei 4,6 Millionen Euro. Weitere Pläne wurden nicht vorangetrieben, die Sanierung sollte angegangen werden, "da der Notstand sonst in einigen Jahren da sein wird", hieß es damals. "In 2015 wurde die in 2010 bereits angekündigte Not tatsächlich groß", blickte Buhrke zurück. Abkochgebote, Chlorierungsmaßnahmen und mehrere Positiv-Befunde bei Verunreinigungen führten 2016 zur Dauerchlorierung der Netze Forbach und Rote Lache, die durch das Gesundheitsamt angeordnet wurde. Thema für die kommenden Jahre Bereits in seiner Septembersitzung hat sich der Gemeinderat mit dem Thema befasst (das BT berichtete). 2017 erfolgt der Einstieg in die Sanierung des Wasserwerks Schwarzenbach, eine Million Euro sind dafür vorgesehen sowie eine Verpflichtungserklärung für 2018 in Höhe von weiteren 1220000 Euro, so Buhrke in ihrer Haushaltsrede. Weitere Sanierungen werden nach Dringlichkeit in den nächsten Jahren durchgeführt werden. "Die Sanierung unserer Wasserversorgungsanlagen wird uns die nächsten Jahre begleiten. Sauberes Wasser bedeutet Lebens- und Wohnqualität", machte Buhrke deutlich. Die Aufgabe werde im ersten Schritt große Mittel im Haushalt der Gemeinde binden. "Wenig tröstlich ist, dass der Gebührenzahler für den Ausgleich wird sorgen müssen." Zunehmend hat die Gemeinde mit Schwierigkeiten im Abwassernetz zu kämpfen, wand sie sich in ihrer Rede einem weiteren großen Thema zu. Die letzten Kanaluntersuchungen wurden im Zeitraum von 1996 bis 2000 erstellt. 2000 bis 2004 wurden Sanierungen auf deren Basis durchgeführt, aber nicht abgeschlossen. Von 443 zu sanierenden Haltungen (Kanalverbindungen zwischen den Schächten) blieben 235 unsaniert. Die Kosten dafür lagen im Jahr 2000 bereits bei 800000 Euro. "Die Schätzung ist fraglos nicht mehr aktuell, der Zustand der Kanäle wird sich zweifelsohne nicht verbessert haben", sagte die Bürgermeisterin. Vereinzelte Befahrungsprotokolle stammen noch aus den Jahren 1992 bis 1996. Die gültige Eigenkontrollverordnung sieht eine Dichtigkeitskontrolle nicht-sanierter Misch- und Schmutzwasserkanäle im Abstand von zehn Jahren, für sanierte von 15 Jahren vor, erläuterte sie. Nach 2004 wurden die bekannten zu sanierenden Kanäle nicht saniert, weitere Kontrollen unterblieben. Für eine erste Tranche der zu untersuchenden Kanäle sind 120000 Euro im Haushaltsplan für 2017 vorgesehen. "Bei Betrachtung dieser Aufgabe wird deutlich, dass wir diese angehen müssen. Sehen wir diese Aufgabe aber auch als Chance, die Gemeinde Forbach zukunftsfähig zu machen. Wohnqualität hängt sicherlich auch mit einer zuverlässigen Versorgung und funktionierenden Infrastruktur zusammen", stellte Buhrke klar.

