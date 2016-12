Nicht nur der Wandler sorgt für Bewegung

Gaggenau - Soll der Standort gesichert werden, so wird er sich verändern müssen. "Standortstrategie", "Murgtalstrategie" sind die Schlagworte, unter denen dies im Daimler-Benz-Werk Gaggenau geschieht. "Offen und transparent" werde dies mit der Belegschaft kommuniziert, versicherte Standortleiter Dr. Matthias Juryko nach der Betriebsversammlung.

Die Belegschaft ihrerseits vertraue der Unternehmensleitung und dem Betriebsrat: "Wir halten in allem, was wir tun, auch Wort." Jurytko verweist hier auf die jüngste Mitarbeiterbefragung. Gegenüber 2014 sei die Zufriedenheit um vier Prozentpunkte angestiegen. Und dies, obwohl viele Mitarbeiter sich mit neuen Anforderungen auseinanderzusetzen haben. Der Betriebsrat steht nach eigenem Bekunden weiterhin zur Standortstrategie, auch wenn "vieles in Bewegung" sei, so Betriebsratsvorsitzender Michael Brecht, und "nicht immer alles rundläuft".

Der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Udo Roth und sein Gremium wollen insbesondere darauf achten, dass die vereinbarten Kapazitätserweiterungen in der schweren Getriebebaureihe (Lkw) schlechtestenfalls verschoben, aber auf jeden Fall eingehalten werden. Darüber hinaus müssten die Kapazitäten im Wandler-Bereich über die bereits genehmigte Erweiterung weiter ausgebaut werden: "Wir sind und bleiben der einzige Wandlerstandort im Konzern", fordert Udo Roth. Im Wandlerbereich entstehe eine neue Stufe mit einer Kapazität von 250000 Wandlern pro Jahr.

Logistikteile sollen im Werk verbleiben

"Da der Pkw-Bereich deutlich schneller und mehr als erwartet und auch nachhaltig wächst, wird diese Stufe alleine nicht ausreichen." Die Unterscheidung in Kernkompetenzen des Standorts - die zu stärken sind - und Nichtkern-Kompetenzen wird durch die Unterscheidung in innere und äußere Kernkompetenzen (Innercore und Outercore) überprägt.

Bei Letzteren sei Fremdvergabe ein wichtiges Thema, hatte der Betriebsrat bereits 2014 festgestellt. Fremdvergaben hätten sich im Nachhinein durchaus als teurer erwiesen, sieht der Betriebsratsvorsitzende Michael Brecht seine Befürchtungen von damals bestätigt. Der Betriebsrat fordert deshalb: "Ausbau der Innercore-Teile, die Erhöhung der Montagekapazitäten und punktuelle Erneuerungen im Outercore-Umfang im Bereich Maschinen und Anlagen sind Grundlage unserer Standortstrategie."

Bei der Murgtalstrategie wird die Ablösung des Transporterschaltgetriebes und des "Neuen Schaltgetriebes" (NSG) durch Rohbauumfänge und Vorderachsmontagen für die nächste Generation der Kompaktwagen im Werkteil Rastatt und in Kuppenheim ersetzt. "So, wie wir auf die Erweiterung unseres Presswerks Kuppenheim und den Ausbau des Wandler-Bereichs gesetzt haben, so sind wir auch hier sicher, die richtige Strategie zu verfolgen", betonte Michael Brecht.

Im Rahmen der Logistikstrategie wurden erste Fremdvergaben verwirklicht. Der Betriebsrat will weiterhin versuchen, Logistikumfänge im Betrieb zu halten.

