Zwingend Notwendiges angehen

Das Gesamtvolumen liegt um 605000 Euro unter dem des Vorjahrs. Die Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt wird mit 446600 Euro prognostiziert. Aus den Rücklagen von 1250000 Euro (voraussichtlicher Stand 1. Januar 2017) ist eine Entnahme von 573000 Euro vorgesehen. Die Rücklage wird zum Jahresende 2017 noch 677000 Euro, die Schulden der Gemeinde werden zum Jahresende rund 2166000 Euro betragen. Der Schuldenstand der 4922 Einwohner wird sich von 368 auf 440 Euro pro Kopf erhöhen (Landesdurchschnitt für Gemeinden von 3000 bis 5000 Einwohner im Jahr 2015: rund 335 Euro). Bevor die Bürgermeisterin auf den aktuellen Etat einging, gab sie einen Rückblick auf das Jahr 2016. Baumaßnahmen, Breitbandausbau, Kinderbetreuung, Nationalpark, Flüchtlingsunterbringung und Tourismus waren dabei die Themen. In den zurückliegenden Haushaltsreden sei die Frage gestellt worden, warum sich die finanzielle Situation der Gemeinde verändert habe und nach 14 erfolgreichen Jahren erstmals eine Kreditaufnahme erforderlich geworden war. Seit 2002 sei dies nicht mehr nötig gewesen, 16 Jahre lang sei ein Sportzentrum für rund acht Millionen Euro geplant worden, Spielräume erschienen möglich, blickte Buhrke zurück. Auch sie habe diese Spielräume 2014 noch angenommen, tatsächlich seien sie aber nicht vorhanden gewesen. Als Gründe nannte sie die höheren Anforderungen für den laufenden Betrieb, verstärkte Unterhaltungsarbeiten bei Gebäuden und Straßen und gestiegene Personalkosten. Auch ließen sich die landesweiten Steigerungen der Schlüsselzuweisungen und Einkommensteueranteile nicht auf Forbach übertragen. Diese hielten wegen geringerer Einwohnerzahlen und Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur nicht mit den landesweiten Steigerungen mit, erläuterte sie. Aus Nachhaltigkeitsgründen wurde der Hiebsatz im Gemeindewald reduziert, kalkuliert wird für 2017 mit einem Überschuss von rund 342000 Euro (Vorjahres- Kalkulation: rund 360000 Euro).

Investitionen in Sicherheit der Bürger Die Sanierung des Feuerwehrhauses wird wegen der Anforderungen an den Hochwasserschutz deutlich teurer. 550000 Euro waren im Haushalt 2014 vorgesehen, 210000 Euro müssen 2017 nachfinanziert werden. Dafür hat die Abteilung Langenbrand auf den Umbau des Gerätehauses verzichtet, lediglich Heizung und Tore werden erneuert, was zu einer Reduzierung der ursprünglich vorgesehenen Kosten um 326000 Euro führt. Nicht für die Feuerwehr, sondern für die Sicherheit eines jeden Einzelnen in der Gemeinde seien diese Investitionen, machte Buhrke deutlich. Die ersten fünf Brücken sollen saniert werden, 800000 Euro sind dafür kalkuliert. Eine Brückenhauptprüfung hatte ergeben, dass 17 von 18 Bauwerken auf Forbacher Gemarkung sanierungsbedürftig sind. Sie habe diese vorgeschlagen, bisher war in Forbach noch nie eine solche Prüfung erfolgt.

2017 keine Hallensanierung In der Klingenbachschule gibt es eine neue EDV-Anlage (30000 Euro), auch sollen die Tafeln ausgetauscht werden (7000 Euro). Die Modernisierung der Toiletten ist vorgesehen. Für die Sanierung des Flachdachs des Langenbrander Kindergartens sind 37000 Euro geplant. Auch 2017 werde die Gemeinde die Vereine fördern und Probe-, Trainings- und Lagerflächen kostenfrei zur Verfügung stellen Die dringende Sanierung der Sporthalle ist 2017 nicht geplant. Dies bedeute jedoch nicht, dass die Gemeinde die künftige Nutzung von Sporthalle und Murghalle nicht überdenken müsse, um Bedarf und finanzielle Möglichkeiten abzuwägen. "Viele Aufgaben liegen noch vor uns", man müsse das Notwendige angehen, ohne eine weitere Entwicklung unmöglich zu machen. Die finanziellen Mittel der Gemeinde seien 2017 und in den Folgejahren weitgehend für zwingend durchzuführende Maßnahmen erforderlich.