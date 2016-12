"Weitere Highlights" und Gartenschau für Marketing nutzen

Zehn Studenten der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl hatten Ende November den Loffenauer Bürgervertretern ihre Marketing-Ideen präsentiert, die sie im Rahmen des Studienbereichs "Projektmanagement" entwickelt hatten.

Die Ratsmitglieder um Bürgermeister Erich Steigerwald zeigten sich begeistert und zollten den Nachwuchskräften viel Lob und spendeten gar Applaus. Die Ausgaben, die auf rund 17000 Euro taxiert wurden, segnete der Gemeinderat daher einhellig ab (das BT berichtete).

Singer befürwortet alle acht Vorhaben und die Investitionen dafür "grundsätzlich". Er plädiert nun für weitere Maßnahmen, denn "mit der Gartenschau in Bad Herrenalb haben wir nächstes Jahr die einmalige Chance, effektives Marketing zu betreiben". Die FWG möchte die Kleinode im Ort nicht nur am Aktionstag auf der Gartenschau ins rechte Licht rücken, sondern regt einen "unbesetzten Infostand" für die vier Monate an. So könnten vom 13. Mai bis 10. September "beispielsweise Flyer" mit Werbung für die Sehenswürdigkeiten ausgelegt werden.

Die von den Studenten zudem angeregten neuen Fotowände in Loffenau, die die Sehenswürdigkeiten zeigen, seien "ausdrücklich zu begrüßen", betont Singer. Aus Sicht der Freien Wähler fehlten in dem Marketingkonzept jedoch "weitere wichtige Highlights". Als Beispiele nennt die FWG die Fresken in der evangelischen Kirche und den Wildkatzenpfad, der vor vier Jahren zusammen mit Bad Herrenalb eingerichtet wurde, "aber in Loffenau noch nicht beworben wird". Als weitere Top-Einrichtungen fallen Singer der Geologische Lehrpfad und der Astronomische Lehrpfad ein. Für Letzteren seien "zirka sechs Infotafeln erforderlich".

Wie die Studenten aus Kehl möchte die FWG an mehreren zentralen Stellen mit "hohem Besucheraufkommen oder mit Parkmöglichkeiten" Infotafeln aufstellen. Geeignete Orte seien etwa der Teufelsmühlturm, der Grenzert- und der Risswasenparkplatz, der Parkplatz beim Käppele an der L564, der Ortseingang aus Richtung Gernsbach und im Ort der Kurparkbereich und die oberen Kirchwiesen. "Wichtig ist aus unserer Sicht, dass auf allen Infotafeln alle Attraktionen und die Loffenauer Gastronomie beworben werden", betont Singer in dem Konzept.

Die Freien Wähler machten sich auch Gedanken zur Finanzierung der Maßnahmen und regen einen "schnellstmöglichen Antrag" an, um beim Leader-Förderprojekt dabei zu sein. Dabei sei mit einem Zuschuss von 60 Prozent zu rechnen.