Die Suche nach der Strategie beginnt

Gaggenau - Viele bunte Zettelchen an großen Pinnwänden, wenig Konkretes und letztlich immer noch die Frage: Was soll da jetzt am Ende rauskommen? Darauf aber konnte es am Montag im Bürgersaal gewiss keine Antwort geben, das machte die Hauptperson des Abends auch deutlich. Die Gaggenauer müssten sich schon selbst erarbeiten, "wohin die Reise führen wird", sagte Prof. Dr. med. Joachim Fischer: "Wenn es darum geht, ein ,Haus der Lebensqualität' zu bauen, dann sind Sie gefragt."

"Ein gutes Jahr mehr" heißt das Pilotprojekt, das Gaggenau bundesweit in die Schlagzeilen brachte - zusammen mit dem Mannheimer Institut für Public Health der Universität Heidelberg. Das Ergebnis der nun ersten sogenannten "Bürgerwerkstatt": Gute Gespräche in lockerer Atmosphäre, viele Fragezeichen auf besagten Zettelchen - und in den Gesichtern der rund 30 vorab ausgewählten Teilnehmer aus Kommunalpolitik, Verbänden, Vereinen und Medien.

Oberbürgermeister Christof Florus stellte zunächst die Große Kreisstadt in ihren Grundzügen vor. Doch worum geht es denn nun in dem Pilotprojekt, das als "kommunale Gesundheitsstrategie" wegweisend sein soll? "Mehr Lebensqualität heute, bessere Gesundheit morgen" lautet das nicht ungriffige Motto. Wichtig sei: "Die kommunale Gesundheitsstrategie betrifft alle wichtigen Lebensphasen und erfasst die dazu relevanten Lebenswelten" letztlich also vom Mutterbauch über alle Lebensstationen bis zur Bahre. Kindergärten, Schulen, Betriebe, häusliches Umfeld - unterm Strich also alles - spiele dabei eine Rolle. Und damit ist auch die Stadtentwicklung - also die möglichst vorausschauende Planung für die nächsten Jahrzehnte - betroffen. Wirtschaft, Handel und Versorgung, Bildung und Betreuung, Mobilität, Freizeit und Kultur, Energie, Umwelt, Natur: alles ist Gaggenau, jeder ist alles - und keiner weiß, wohin die Reise führen wird.

"Es wird in den nächsten Jahren kein Medikament geben, das Lebensqualität liefert", stellte ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Raum. Anhand von vier Leitfragen durften die Teilnehmer im Anschluss Ideen, Anregeungen, Fragen formulieren; die Ergebnisse wurden ausgewertet und zu Schlagworten verdichtet:

Was verbessert die Lebensqualität?

Was kann ich zum Projekt beitragen?

Welche Bevölkerungsgruppen sollten besonders beachtet werden?

Welche Risiken bestehen?