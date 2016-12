Lösung für Dauerthema Weinbergstraße

Weisenbach - "Was lange währt, wird endlich gut" - damit meinte Weisenbacher Bürgermeister Toni Huber die Sanierung der Weinbergstraße. Bereits vor mehr als zehn Jahren sollte diese begonnen werden, blickte er bei der Einbringung des Haushalt in der gestrigen Gemeinderatssitzung zurück. Der Etat für das kommende Jahr stand im Mittelpunkt der Sitzung, das Zahlenwerk wurde eingebracht, beraten und beschlossen.

Die Finanz- und Wirtschaftskrise habe damals einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ein wichtiger Schritt sei 2015 gelungen, als die Bewilligung für die Erweiterung des Sanierungsgebiets sowie eine Mittelaufstockung erreicht wurden.

Rund 727000 Euro beträgt der voraussichtliche Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm, bei Gesamtbaukosten von rund 2,8 Millionen Euro immerhin rund ein Viertel. Bereits bewilligt ist ein Zuschuss nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft von 295000 Euro, aus dem Ausgleichsstock des Landes Baden-Württemberg fließen 317000 Euro, berichtete Huber.

Ein weiterer Zuschussantrag wurde für die Erneuerung der Wasserleitung gestellt. "Ob dieser Zuschuss, der bei 104000 Euro liegt, bewilligt wird, werden wir im April nächsten Jahres wissen." Sehr intensiv wurde die Bevölkerung in die Planung einbezogen.

Die Bauarbeiten sollen im Januar 2017 öffentlich ausgeschrieben und in der Gemeinderatssitzung am 22. Februar vergeben werden. Der Beginn ist für Ende März geplant, die Arbeiten sollen bis September 2018 dauern.

Keine weiteren größere Projekte

"Wir sind in der Vergangenheit gut damit gefahren, Maßnahmen erst umzusetzen, wenn die Planung ausgereift und sie seriös finanziert sind", machte Huber in seiner Rede deutlich. Deshalb könnten 2017 und 2018 neben den im Haushalt finanzierten Maßnahmen auch keine weiteren größeren Projekte gestartet werden. Das Gesamtvolumen des Haushalts 2017 beträgt 8409000 Euro, eine Steigerung um über zehn Prozent gegenüber 2016. Diese Steigerung liegt vor allem am Vermögenshaushalt, der sich von 1345000 Euro auf 2158000 Euro erhöht (das BT berichtete). Durch die weiterhin stabile und gute wirtschaftliche Entwicklung im Jahr 2016 und hoffentlich auch im Jahr 2017 sei es gelungen, trotz schwieriger Rahmenbedingungen beim kommunalen Finanzausgleich eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 149000 Euro zu erwirtschaften. Damit könnten zwar die ordentlichen Kredittilgungen von 121500 Euro finanziert werden, nicht jedoch die Abschreibungen. Das Thema werde im neuen Haushaltsrecht, das für die Gemeinde Weisenbach ab dem 1. Januar 2018 gelten wird, eine andere Bedeutung erlangen, machte das Gemeindeoberhaupt deutlich.

Um eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt erwirtschaften zu können, mussten für 2017 die Unterhaltungsaufwendungen deutlich reduziert werden. Eine der wichtigsten Maßnahmen davon sei die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED, die 2017 bis 2019 erfolgen soll.

Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt 2158000 Euro. Dabei liegt das Investitionsvolumen bei 1,9 Millionen Euro. Neben der Sanierung der Weinbergstraße erfolgt die Umsetzung der Sanierungsstufe III im Latschigbad. Die Gesamtkosten betragen voraussichtlich 517000 Euro. Davon wurden bereits 313000 Euro in früheren Haushalten finanziert, so dass für 2017 noch 204000 Euro notwendig sind. Zur Finanzierung wurde ein Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum von 86000 Euro beantragt. Außerdem wird ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 129 000 Euro erwartet.

Neben der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 149000 Euro erfolgt die Finanzierung des Vermögenshaushalts durch Zuschüsse von Bund und Land von 1428 500 Euro, durch Grundstückserlöse von 108500 Euro sowie durch eine Rücklagenentnahme von 472000 Euro. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig, stellte Huber klar.

Aufgrund der nach wie vor positiven Orientierungsdaten des Haushaltserlasses seien auch für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 positive Haushaltsentwicklungen zu erwarten. Als wichtigste Maßnahmen im Investitionsprogramm sind im Jahr 2018 die Endfinanzierung der Weinbergstraße einschließlich der Bahnbrücke, der Bau eines Ziegenwinterstalls rechts der Murg sowie eine Flurbereinigung Weisenbach rechts der Murg geplant.

Für 2019/2020 müssten neue Prioritäten gesetzt werden, "sobald wir Sicherheit bei der finanziellen Umsetzung der Sanierung der Weinbergstraße haben. Dies ist der richtige Weg, um hier nicht irgendwelche Erwartungen aufzubauen, die dann gegebenenfalls nicht eingehalten werden können".