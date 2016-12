Warten auf die Wand

Gaggenau - Es soll besser werden für die Menschen in der Konrad-Adenauer-Straße, in Lessingstraße und Bäumbachallee, am Hummelberg. Wann die Lärmschutzwand errichtet werden wird, das ist allerdings ungewiss: Im nächsten Jahr sollen Voruntersuchungen beginnen.

Es ist der letzte Abschnitt entlang der Bundesstraße in Gaggenau, der im städtischen Lärmaktionsplan als dringlich angesehen wird. Am Rotherma-Kreisel, in Hörden und seit kurzem auch in Ottenau ist die Lärmbelastung durch die Errichtung von Wänden geringer worden. Zwischen der Auffahrt Gaggenau-Mitte und der Shell-Tankstelle hingegen breite sich der Krach von Motorrädern, Lkw und Pkw nach wie vor ungebremst aus.

Im zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe ist man sich des Problems bewusst - und will es angehen, versichert Christina Finkbeiner. "Wir wissen dass dort viel Lärm ist." Finkbeiner ist Sachgebietsleiterin Lärmschutz. Allerdings: Die Ausgangslage werde keine schnelle Lösung ermöglichen, gibt die Expertin zu bedenken. Zunächst einmal werde man Baugrunduntersuchungen vornehmen.

Insbesondere der Bereich der Brücke über die Eckenerstraße sei eine Herausforderung: Wie lässt sich dort eine Lärmschutzwand verankern? Das ist eine der Kernfragen. Einen Zeithorizont - sprich: wann der Bau beginnen werde - könne sie derzeit nicht nennen, bittet Finkbeiner um Geduld. Eine Reihe von ingenieurtechnischen Fragen seien zu beachten.

300 Meter auf beiden Seiten der Straße

Die Sachgebietsleiterin erinnert an den nun abgeschlossenen Bau der Gleitwand bei Ottenau. Dort habe man anfangs eine dreieinhalb Meter hohe Lärmschutzwand ins Auge gefasst; eine 1,50 Meter hohe Lärmschutzwand hatte die Lärmschutzinitiative vorgeschlagen. Doch verkehrsrechtliche und naturschutzrechtliche Fragen haben letztlich zum Bau einer lediglich 80 Zentimeter hohen "Betongleitwand" geführt - in Verbindung mit Flüsterasphalt. Von der Abfahrt Gaggenau-Mitte nach Norden sollen auf beiden Seiten auf rund 300 Metern Länge Lärmschutzwände errichtet werden - etwas mehr, als im Lärmaktionsplan eingetragen ist: "Wenn möglich, zwei bis drei Meter hoch", sagt Finkbeiner.

Denn anders als in Ottenau ist an dieser Stelle die Bebauung - sind also die Menschen viel näher dran am Lärm. Nur wenige Meter trennen hier Wohn- oder Schlafzimmer von dem Asphalt, über den täglich 20000 Kraftfahrzeuge donnern.

Was letztlich an dieser Stelle realisiert werde? "Das hängt von der Statik ab", erklärt Finkbeiner, "ich hoffe, dass wir eine Lösung finden."