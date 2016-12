"Punktlandung" beim Abwasserverband Von Veronika Gareus-Kugel Gernsbach - Im Mittelpunkt der öffentlichen Sitzung des Abwasserverbands "Mittleres Murgtal" standen gestern Morgen die Feststellung des Jahresabschlusses 2015, die Beratung und Beschluss des Wirtschaftsplans 2017 und die Bekanntgabe des Berichts der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) 2009 bis 2013. Eine ausgeglichene Bilanz konnte Gernsbachs Kämmerer Benedikt Lang für das Jahr 2015 vorlegen. "Es ist eine Punktlandung", verkündete er. Dem Abwasserverband gehören Weisenbach, Loffenau und Gernsbach an. Verbandsvorsitzender ist Bürgermeister Dieter Knittel. Die Bilanzsumme für 2015 beläuft sich auf 8523206 Euro. Zu verzeichnen war eine Ergebnisverbesserung. Eingenommen wurden 1587182 Euro, Ausgaben erfolgten in einer Höhe von 1533437 Euro. Das Plus von 53744 Euro wird den Verbandsmitgliedern gut geschrieben. Damit verringert sich für diese die festgesetzte Umlage. Die Überzahlungen wurden erstattet. Grund für den höheren Ertrag sind deutliche Mehreinnahmen bei den Entgelten für die Abwasserbeseitigung. Zudem erzielte der Verband Mehreinnahmen durch Leistungen, die er für die Mitgliedsgemeinden oder Dritte erbrachte. Seine Schulden reduzierte der Abwasserverband ebenfalls, um knapp 220000 Euro auf 6825606 Euro. Investitionen erfolgten in einer ersten Stufe für die Erneuerung der Mess- und Regeltechnik, die sich in der Kläranlage Gernsbach befindet, ebenso für das Hebewerk Weisenbach-Au. Dabei handelt es sich durchweg um Maßnahmen, die die Abwassergemeinschaft, auch noch in den nächsten Jahren beschäftigen wird. Einstimmig votierten die Bürgermeister Erich Steigerwald (Loffenau), Toni Huber (Weisenbach) und Dieter Knittel (Gernsbach) für die Feststellung des Betriebsergebnisses. Auf eine Kreditaufnahme verzichtete der Verband im aktuellen Jahr. Ebenfalls ohne Gegenstimme genehmigten die Bürgermeister den Wirtschaftsplan für 2017. Insgesamt orientiert sich das Zahlenwerk an den Zahlen für 2016. Angenommen werden Einnahmen von rund 1,54 Millionen Euro und Ausgaben von 1,075 Millionen Euro. Trotz hoher Ausgaben für Schachtregulierungen im Zuge der Sanierung der B462 verringert sich die Umlage für die Verbandsgemeinden. Die Jahresumlage wird für die Verbandsmitglieder Gernsbach (73,09 Prozent) auf 1073100 Euro, Loffenau (12,57 Prozent) auf 179000 Euro und Weisenbach (14,34 Prozent) auf 204700 Euro festgesetzt. Für die Ertüchtigung der Mess- und Regeltechnik sind im neuen Jahr 200000 Euro eingeplant. Die Sanierung des Hebewerks Weisenbach dürfte 280000 Euro kosten, und die Kanalsanierungen schlagen mit 30000 Euro zu Buche. Kredite in Höhe von 705700 Euro sind überdies geplant. Die Schuldentilgung liegt deutlich niedriger bei 403952 Euro. Beim dritten wichtigen Tagesordnungspunkt teilte Verbandschef Knittel mit, dass das von der Gemeindeprüfungsanstalt durchgeführte Prüfverfahren für die Jahre 2009 bis 2013 nun abgeschlossen sei. Steigerwald, für den es wie auch für Knittel die letzte Feststellung eines Wirtschaftsplans war, regte eine vorgezogene Prüfung durch die GPA für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 an.

