Lob für die solide Finanzplanung

Gernsbach



Vernetzung für den Notfall Gernsbach (stj) - Der Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal investiert im kommenden Jahr 100 000 Euro, um künftige Notversorgungen mit Wasser zu gewährleisten, in dem man sich mit anderen Versorgern vernetzt und so gegebenenfalls problemlos Wasser zu kaufen kann (Foto: av). » Weitersagen (stj) - Der Wasserversorgungsverband Vorderes Murgtal investiert im kommenden Jahr 100 000 Euro, um künftige Notversorgungen mit Wasser zu gewährleisten, in dem man sich mit anderen Versorgern vernetzt und so gegebenenfalls problemlos Wasser zu kaufen kann (Foto: av). » - Mehr