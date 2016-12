Sanierung der Wiesentalhalle erst 2018 Von Elke Krieg Gaggenau - Die ursprünglich für den Sommer 2017 angekündigte Innensanierung der Wiesentalhalle wird sich in das Jahr 2018 verschieben. Bei der letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres in Michelbach konnte Ortsvorsteher Franz Kowaschik über eine ganze Menge Bekanntgaben sowie Rückmeldungen auf Anfragen der Ortschaftsräte informieren. Als Grund für die Verzögerung werden seitens der Stadtverwaltung bereits laufende Projekte genannt, die schon vom Gemeinderat genehmigt sind und fertiggestellt werden müssen. Weitere Gründe seien Mehrausgaben für Brandschutzmaßnahmen aufgrund gesetzlicher Forderungen und die Beantragung von Fördermitteln aus dem ELR-Programm. Die noch immer ausstehende Dolenreinigung am Straßenende des Erlenweges konnte bisher nicht durch den Baubetriebshof ausgeführt werden. Die Tiefbauabteilung wird daher den Jahresunternehmer beauftragen, die Rinne und den Einlauf freizulegen. Die Anregung, ein Hundeverbotsschild am Bolzplatz an der Wiesentalhalle anzubringen, wurde vom Ordnungsamt an die Abteilung Umwelt/Naturschutz zur Prüfung weitergeleitet. Aufgrund des vorgelegten Verwendungsnachweises für Nacharbeiten im Außenbereich des katholischen Kindergartens gewährt die bürgerliche Gemeinde einen Investitionszuschuss in Höhe von 774 Euro im Rahmen einer Freiwilligkeitsleistung. Auf die Frage, bis wann in Michelbach weitere Dog-Stationen errichtet werden, antwortete die Tiefbauabteilung, dass derzeit eine Erfassung der in Gaggenau bereits bestehenden Mülleimer und Hundekotbeutel-Verteiler gemacht werde. Sobald diese abgeschlossen sei, soll ein Gesamtkonzept für die Dog-Stationen erarbeitet werden. Bis dahin bitte man noch um etwas Geduld. Verkehrsspiegel: Ortsbegehung Fehlende oder schlecht positionierte Schilder mit Hinweis auf Tempo-30-Zonen im Neubaugebiet "Hofstätte/Mühlfeld" sowie in weiteren Bereichen waren Thema der Sitzung im November. Das Ordnungsamt teilte hierzu nun mit, dass die Positionierung der Verkehrszeichen im Neubaugebiet nochmals überprüft werde. Nach der StVO seien Fahrbahnmarkierungen mit dem Hinweis "30" nicht erforderlich. Nachdem zwischenzeitlich bundesweit sehr viele 30er-Zonen eingerichtet wurden, müsse der Verkehrsteilnehmer in allen Wohngebieten mit einer so reduzierten Höchstgeschwindigkeit rechnen. Der Vorteil dieser Zonenbeschilderung sei gerade der, dass nur an den Zufahrten Verkehrszeichen erforderlich wären. In der vergangenen Zeit waren bei mehreren Sitzungen des Ortschaftsrats immer wieder Anfragen zu Verkehrsspiegeln gestellt. Das Ordnungsamt hat nun zu diesen Anfragen eine umfassende Stellungnahme abgegeben. An der Moosbronner Straße gegenüber der Einmündung des Erlenwegs wurde im Austausch mit dem Alt-Spiegel zwischenzeitlich ein sogenannter "Antitau-Spiegel" angebracht. Dieser entspreche in Ausführung und Größe den aktuellen StVO-Vorgaben. Die Sicht zur Moosbronner Straße in Richtung Ortsmitte sei für "Ausfahrer" aus dem Erlenweg ausreichend. Auch an der Einmündung der Moosbronner Straße in die Gaggenauer Straße gegenüber dem Gasthaus Engel erfolgte im Austausch schon vor geraumer Zeit die Montage eines "Antitau-Spiegels". Das dortige Modell sei die momentan größte lieferbare "Antitau"-Ausfüh- rung und nur in "rund" erhältlich. Aus Sicht des Ordnungsamtes habe dieser Spiegel eine ausreichende Größe. Im Bereich der Einmündungen Wiesentalstraße und Mühlweg, sei eine Installation von Verkehrsspiegeln nicht zwingend erforderlich. Michael Lust (CDU) fand die Antworten des Ordnungsamtes "nicht prickelnd". Es sei nicht in Ordnung, dass eine Amtsperson alleine diese Entscheidungen treffe, obwohl Ortschaftsrat und Bürger die Spiegel für notwendig halten. Das Michelbacher Oberhaupt Kowaschik brachte den Vorschlag ein, vor der Ortschaftsratssitzung im März eine Ortsbegehung mit Vertretern der Stadt zu machen, bei der dies erörtert werden könne. Holger Nufer (CDU) ergänzte, dass man sich dabei auch gleich ein Bild über die angebrachten oder noch fehlenden 30er-Zone-Schilder machen sowie die Straßenlampen begutachten könne.

