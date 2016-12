"Dem Himmel sei Dank" Von Raimund Götz Forbach - Mit dem lustigen Dreiakter "Dem Himmel sei Dank" von Bernd Gombold brachte die Laienspielgruppe des "Coro da Capo" Bermersbach bei ihrer Weihnachtsfeier ein Theaterstück auf die Bühne, das mit Witz, Komik und hintersinnigen Humor einen unvergesslichen Abend bescherte. Kein Wunder, dass bei diesem spaßigen Schwank, bei dem Sonja Wiederrecht als Regisseurin glänzte, kein Auge trocken blieb, denn alle Laienspieler agierten mit einer Inbrunst und Glaubwürdigkeit in ihren Rollen, die das Publikum sofort mitgehen und mitfiebern ließ. Doch bevor sich der Vorhang zum ersten Akt hob, hörten die Besucher weihnachtliche Lieder vom Chor "Coro da Capo" und hatten Gelegenheit, mit gemeinsamem Singen alter und neuer weihnachtlicher Chorliteratur sich in Stimmung zu bringen. Das turbulente Theaterstück begann mit einer ruhigen Skatrunde in einem, wahrscheinlich Bermersbacher, Pfarrhaus. Die wichtigste Person darin ist Haushälterin Hermine, resolut verkörpert von Nicole Wunsch, sie sorgt nicht nur für Ordnung und Sauberkeit, sie ist auch für die Moral zuständig - und ihr scheint das Geldbeschaffungsprogramm des Pfarrers bedenklich. Pfarrer Alfons (Rolf Asal), will die Renovierung der Kirche mit Glücksspiel und Schwarzbrennerei finanzieren. Seine neueste Idee, die leerstehenden Räume des Pfarrhauses zu vermieten, stößt nicht auf Gegenliebe. Doch Hermine hat noch mehr zu tun: den Mesner Johannes Höll, beeindruckend gespielt von Franz Haist, auf dem rechten Weg zu halten und ihm gegen seine Frau Emma Höll, ein kleiner Hausdrachen, bestens verkörpert in Desiree Wunsch, beizustehen. Dann kommt da noch Pfarrgemeinderatsvorsitzende Elfriede Engel (Stefanie Kalmbacher) mit ihrer hübschen Nichte Uschi, ideal besetzt von Anna Mittermeier, um sie als Praktikantin für die Pfarrverwaltung anzubieten. Um ihre Chancen bei den Pfarrgemeinderatswahlen zu verbessern, soll die Nichte ins Kloster. Sie will aber nicht, denn sie will mit ihrem Freund Siggi Bischoff, glaubwürdig verkörpert von Timo Roll, studieren. Mit Verkleidung und Versprechungen zieht er der Tante eine große Spende aus der Tasche. Inzwischen kommt auch noch Domkapitular Dr. Jüngling, authentisch gespielt von Hans-Joachim Bleier, und ist erschüttert von den Zuständen in der Pfarrei. Bevor er den Pfarrer nach Forbach strafversetzen kann, wird er von Hermine mit Speis und Trank verwöhnt. Vor allem der Trank hat es dem strengen Mann angetan. Mit einer furiosen schauspielerischen Leistung, oft von frenetischem Beifall begleitet, brilliert Bleier in der Rolle des immer betrunkener werdenden Domkapitulars. Für weitere Verwirrung und Turbulenzen sorgte das Eintreffen der ersten Mieter des Pfarrhauses. Schwung bringt Heidi Blum (Sonja Wiederrecht), ihres Zeichens Aerobic-Lehrerin, in den Ablauf. Ganz nebenbei kuriert sie das Rückenleiden des Domkapitulars und wirbelt auch sonst Einiges durcheinander. Etwas geduldiger muss da Hans Meßmer alias Nicolai Wunsch sein, denn erst nach unzähligen Hausverweisen von Hermine kann er seine Heidemarie (Katja Gerstner) in die Arme schließen. Am Ende ist alles gut: Uschi und Siggi sitzen auf dem Sofa, Hans und Heidemarie auch, der Domkapitular weiß nichts mehr und übernimmt auch noch die Sanierungskosten. Pfarrer Alfons bleibt, wo er ist, und Elfriede Engel geht in die Kommunalpolitik. Mit langanhaltendem frenetischen Applaus dankte das Publikum den Laienspielern für ihre herausragende Leistung.

