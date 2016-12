Infozentrum geht mit "Schwung und Ehrgeiz ins Jubiläumsjahr"

Gernsbach - Das Infozentrum Kaltenbronn feiert 2017 sein zehnjähriges Bestehen. "Mit Schwung und Ehrgeiz wollen wir ins Jubiläum gehen", kündigt Gernsbachs Bürgermeister Dieter Knittel als Verbandsvorsitzender an. Der Höhepunkt soll am 3. September anstehen. An diesem Sonntag plant das Infozentrum zahlreiche Sonderveranstaltungen unter dem Motto "Auf Zeitreise". Das neue 48-seitige Programm-Heft für 2017 liegt ab jetzt aus und präsentiert neben drei Sonderausstellungen mehr als 100 geplante Veranstaltungen.

Der Rückblick Knittels auf das neunte Jahr des Infozentrums fiel verhalten aus. "Der Winter war sehr durchwachsen", heißt es im Jahresbericht 2016. Die Sonderausstellung "Frierst du noch oder fliegst du schon - Vogelzug und andere Überwinterungsstrategien" zog wie die folgende "Wanted: Der Luchs" viele Besucher und Schulklassen an - auf Grund der feuchten Witterung musste aber auch manche Veranstaltung abgeblasen werden. In den vergangenen zwölf Monaten fielen letztlich 16 der 185 Termine (8,65 Prozent) ins Wasser. Ein goldener Herbst und nahezu immer ausgebuchte Kinderveranstaltungen in den Ferien glichen auch wechselhafte Bedingungen im Sommer aus. So konnten die Besucherzahlen des Vorjahres, die das Infozentrum mit rund 7000 angab, gehalten werden. Touristen, die in keine Ausstellung gehen, werden hierbei nicht registriert.

Der Anteil der Schüler, die mit ihren Klassen anrückten, erhöhte sich von 13 auf 16 Prozent - lag allerdings auch schon 2012 bei 20 Prozent. Während Kindergeburtstage (acht Prozent) weiter "gut nachgefragt" seien, beklagt Kristina Schreier die geringe Zahl der interessierten Kindergarten-Gruppen (drei Prozent). Die Leiterin des Infozentrums führt dies auf die schlechte Erreichbarkeit aus dem Landkreis Rastatt zurück, speziell die "ausgedünnte Busverbindung ist hier das Hauptproblem".

Die steigende Nachfrage nach Veranstaltungen mit "unmittelbarem Erlebnischarakter" will Schreier befriedigen: Themen wie Pilze, "Pesto aus Wildkräutern herstellen", Naturfotografie oder "Hirschwanderungen" versprachen heuer schnell ausgebuchte Events. Für "Begeisterung" sorgen laut der Mitteilung "immer die multimedialen Ausstellungen im Infozentrum". Ein leidiger Punkt blieb auch 2016 die Sponsorensuche.