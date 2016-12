Filigrane Lichtgeister im "Leuchtturm" Von Wolfgang Tzschaschel Gaggenau - Wieder einmal hat der Kulturring Gaggenau am Sonntag die Bad Rotenfelser Festhalle zu einem kulturellen "Leuchtturm" werden lassen. Zu Gast war erneut das Ensemble Martin Ostertag, das ein originelles und reizvolles Konzertprogramm mitbrachte: Jugendwerke für Streichoktett von Schostakowitsch und Mendelssohn umrahmten ein relativ spät komponiertes Quintett Mozarts. Im Gegensatz zu den meisten anderen musikalischen Gattungen gibt es für Oktett keine festen Ensembles. Bei den acht Spitzenmusikern um den Cellisten Martin Ostertag hätte man allerdings meinen können, dass sie eine ständige Formation bilden. So präzise jedenfalls war ihr Zusammenspiel, so reibungslos die gegenseitige Verständigung - bei einer Ensemblegröße, die das Musizieren ohne Dirigenten zur Herausforderung macht. Nicht bloß eine Aufwärmübung war das zweisätzige Streichoktett von Dmitri Schostakowitsch, das mit einem kontrastreichen Präludium beginnt. Expressiven Klanggebilden folgten kurze Melodiefetzen, mit denen die einzelnen Violinen und Bratschen einander zu jagen schienen. Effektvoll auch das Scherzo, das nach verhaltenem Anfang schnell in einen wilden Ritt auf den Saiten überging. Nach dem kurzen Auftakt folgte eines der umfangreichsten Instrumentalwerke von Wolfgang Amadeus Mozart, das Streichquintett in C-Dur. Die fünf Musiker gaben dem Kopfsatz einen zurückhaltend zarten Anstrich, als wollten sie einräumen, dass dieses klassische Quintett gegen die Wildheit des zuvor Gehörten ohnehin nichts ausrichten könnte. Schwierig wäre es gewesen, eine Rangfolge der Interpreten aufzustellen. Kaum hatte Primgeiger Nicolas Chumachenco eine Passage besonders zauberhaft zum Klingen gebracht, antwortete Erika Geldsetzer mit der zweiten Violine auf gleichem Niveau. Keine Chance für plumpe Hexen Genauso ging es mit den Bratschern Hariolf Schlichtig und Benjamin Rivinius. Und dass Martin Ostertag als Cellist ebenfalls zur Spitzenklasse zählt, ist bekannt. Die Eleganz der Interpretation des zweiten Satzes erinnerte daran, dass es sich beim Menuett um einen höfischen Tanz handelte. "Verweile doch, du bist so schön", hätte man mit Goethes Faust beim Andante sagen wollen. Kaum zu übertreffen war der berückende Dialog zwischen erster Violine und erster Viola, bei vornehmer Zurückhaltung der drei Anderen. Bewundernswert auch der Schlusssatz: Das hohe Tempo wirkte wie beiläufig, ohne dass jedoch die Beiläufigkeit auf den musikalischen Ausdruck überging. Wie schon zu Konzertbeginn traten auch beim Oktett von Felix Mendelssohn Bartholdy drei weitere exzellente Musikerinnen hinzu: Nicola Birkhan und Katrin Melcher (Violine) sowie Clara Grünwald (Cello). Das geniale Werk des 16-jährigen Mendelssohn beginnt mit einem "Allegro moderato ma con fuoco". Dass der Satz "aber mit Feuer" zu spielen sei, war bis zur Coda weniger zu spüren. Dies konnte jedoch, gerade bei der dargebotenen Klangintensität, dem Hörgenuss nichts anhaben. Geradezu in Wohlklang baden durften die Zuhörer beim Andante, um sich sodann vom Scherzo verzaubern zu lassen. Zu diesem Kleinod soll Mendelssohn durch die Walpurgisnacht in "Faust I" inspiriert worden sein. Was hier vor dem inneren Auge erschien, waren indes keine plumpen Blocksberg-Hexen, sondern scheu vorbeihuschende filigrane Lichtgeister. Etwas erdverbundener wirkten diese Geister dann zu Beginn des Schlusssatzes, der den Charakter des Scherzos aufgriff. Die Struktur dieses teilweise fugierten Satzes war sehr klar nachgezeichnet, mit besonderem Nachdruck auf der kurzen Passage, die Händels Halleluja entnommen ist. Dem letzten Ton folgte, was nach diesem Konzert angemessen war: Standing Ovations.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Stuttgart

Runter mit dem Wintermantel Stuttgart (red) - Wie verwandelt sehen die Alpakas in der Wilhelma nach der Schur aus. Jede der 15 Stuten verliert bei der jährlichen Prozedur im Mai bis zu fünf Kilo Wolle. Bei den steigenden Temperaturen können die Tiere den "Friseurbesuch" kaum erwarten (Foto: Wilhelma Stuttgart). » Weitersagen (red) - Wie verwandelt sehen die Alpakas in der Wilhelma nach der Schur aus. Jede der 15 Stuten verliert bei der jährlichen Prozedur im Mai bis zu fünf Kilo Wolle. Bei den steigenden Temperaturen können die Tiere den "Friseurbesuch" kaum erwarten (Foto: Wilhelma Stuttgart). » - Mehr