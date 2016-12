Stadt Gernsbach freut sich über digitales Weihnachtsgeschenk Gernsbach (stj/red) - Über ein "digitales Weihnachtsgeschenk" freut sich die Stadt Gernsbach: Rechtzeitig vor dem anstehenden Fest ist am Montag der neue Internetauftritt online gegangen. Mehr als zwei Jahre Arbeit und rund 20000 Euro stecken in den überarbeiteten Seiten, die durch Übersichtlichkeit und einen hohen Informationsgehalt bestechen, wie die Verwaltung informiert.



Der neue Internetauftritt sei geprägt durch viele hochwertige Fotos, eine aufgeräumte Navigationsstruktur und ein übersichtliches Design, erklärt Sven Missal im BT-Gespräch. Dem Kulturamtsleiter und Pressesprecher der Stadt oblag die Federführung des Projekts, das er zusammen mit den Kolleginnen Janina Beuscher und Katrin Schmitt umsetzte. Ein wichtiges Anliegen sei es gewesen, die große Anzahl von Informationen klar strukturiert und kompakt darzustellen. Eine hohe Anwenderfreundlichkeit zeichne den Internetauftritt aus, der im Gernsbach-typischen Design gehalten ist. "Es war eine Rundum-Erneuerung notwendig, da der bisherige Internetauftritt noch aus dem Jahr 2010 stammt", sagte Bürgermeister Dieter Knittel bei der offiziellen Freischaltung des Internetauftritts. Die Umsetzung lag bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Auch weil es dort durch die Beförderung des früheren Pressesprechers Benedikt Lang zum Kämmerer der Stadt Ende 2015 einen personellen Wechsel gegeben hatte, dauerte das Projekt insgesamt etwas länger als ursprünglich geplant. In den vergangenen zwei Jahren seien mehr als 250 einzelne Internetseiten überarbeitet und neu gestaltet worden. "Auch technisch haben wir einiges verbessert. So passt sich die Darstellung der Seiten je nach Endgerät an die unterschiedlichen Bildschirmgrößen an", gab Sven Missal ein konkretes Beispiel. Umgesetzt wurde der neue Internetauftritt mit Hilfe des Rechenzentrums Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) in Zusammenarbeit mit der Informationsdesignerin Daniela Vey. Zu der bisherigen Investition von rund 20000 Euro kommen jährlich etwa 3000 Euro für die Unterhaltung des Online-Angebots, denn "es ist eine dynamische Seite, die sich ständig weiter entwickelt", wie Sven Missal betonte. Derzeit werde noch an einigen Feinheiten gearbeitet. Zum Beispiel plane man noch, eine Mediathek aufzubauen, mehr Videos und weitere 360-Grad-Panoramabilder einzustellen. Auch die Extra-Internetseiten zu den beliebten Wanderwegen Gernsbacher Runde und Sagenweg seien noch in der Mache, so Missal. www.gernsbach.de

