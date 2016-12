Ex-Kunde verletzt Sparkassen-Mitarbeiter

Bühl

Doppelter Stundenschlag Bühl (bm ) - Ein nicht alltäglicher Tagesordnungspunkt stand bei der jüngsten Sitzung des Eisentäler Ortschaftsrats zur Beratung an. Er lehnte die Bitte eines Bürger ab, das Glockengeläut an Sonntagen einzuschränken und generell auf den doppelten Stundenschlag zu verzichten (Foto: gero). » Weitersagen (bm ) - Ein nicht alltäglicher Tagesordnungspunkt stand bei der jüngsten Sitzung des Eisentäler Ortschaftsrats zur Beratung an. Er lehnte die Bitte eines Bürger ab, das Glockengeläut an Sonntagen einzuschränken und generell auf den doppelten Stundenschlag zu verzichten (Foto: gero). » - Mehr