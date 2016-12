Wie viel Gewerbe braucht es für ein "Mischgebiet"?

Gaggenau/Mannheim - Ist der Bebauungsplan an der Ecke Pionierweg/Rudolf-Harbig-Straße gültig? Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim wird dazu am 10. Januar das Urteil verkünden. Bei der gestrigen Verhandlung legten die Verhandlungsgegner ihre Positionen dar. Unternehmer Jürgen Hurrle einerseits - ranghohe Vertreter der Stadtverwaltung Gaggenau andererseits, darunter Bürgermeister Michael Pfeiffer. Konkret geht es um die Aufhebung des Bebauungsplans "Hinterm Graben, Oben im Feld, Schlotteräxt, Langwiesen" in seiner sechsten Änderung. Dies ist der Antrag von Hurrle.

Wie berichtet, plante die Stadt auf dem Grundstück, auf dem sich bis Frühjahr dieses Jahres eine Obdachlosenunterkunft befand, vier neue Gebäude für bis zu 164 Flüchtlinge.

Das Plangebiet ist eine Art Dreieck zwischen Pionierweg und Sportplatz südlich der Merkurschule. Insbesondere die geplante Ausweisung als "Mischgebiet" stößt bei angrenzenden Gewerbebetrieben auf Skepsis. Insbesondere Jürgen Hurrle sieht seinen Recyclingbetrieb langfristig gefährdet. Zwar werde das Gebiet des künftigen Wohnheims als Mischgebiet ausgewiesen, in seiner unmittelbarer Nachbarschaft solle aber langfristig Wohnnutzung etabliert werden. Ist auf der Dreiecksfläche tatsächlich eine Mischnutzung vorgesehen beziehungsweise in der vorgelegten Planvariante überhaupt möglich? Das ist eine Kernfrage. Hurrle hält der Stadt vor, "Wohnen" als Hauptnutzung vorzusehen, lediglich auf einer kleineren Teilfläche sei Gewerbe geplant.

Bislang, so Hurrle, dürfen Immissionen bis zu 65 dB(A) tagsüber und 50 dB(A) nachts auf dem Grundstück gegenüber gemessen werden, ohne dass die Stadt dagegen vorgehen könne.

Doch durch Umwandlung des Sondergebiets in ein Mischgebiet gelten andere Grenzwerte der TA Lärm: tagsüber nur noch 60 dB(A) und nachts nur noch 45 dB(A). Hurrle fürchtet dann, nicht mehr wie gewohnt arbeiten zu können.

Zwar wurden in der Vergangenheit in Ottenau auch Vorbehalte gegen eine Unterbringung von Migranten geäußert, doch im Moment ist dieses Thema nicht mehr aktuell: Die vier genehmigten Gebäude werden nicht gebraucht. Geplant war, dass ein privater Investor auf dem städtischen Grundstück Gebäude "in einfacher Bauweise" errichtet und an den Landkreis für die Anschlussunterbringung von Migranten vermietet. Falls dies irgendwann einmal nicht mehr notwendig gewesen wäre, hätte eine andere Nutzung als die durch Flüchtlinge möglich gewesen. Zwischenzeitlich hat der Landkreis aber kein Interesse mehr an einer Anschlussunterbringung an dieser Stelle. Denn die Migrantenzahlen sind zurückgegangen.

Langfristig will die Stadt auf alle Fälle an dieser Stelle eine Wohnnutzung. Dass es an dieser Stelle keine 1a-Wohnlage sei, ist dabei unbestritten. Allerdings gelten in einem Wohngebiet nochmal strengere Grenzwerte - diese wären kaum einzuhalten. Somit, so Hurrles Vermutung, soll über die "Krücke" Mischgebiet eine Wohnnutzung möglich sein - ohne dass nennenswerter Gewerbeanteil gewollt sei.

Die Stadtverwaltung hingegen betont, dass in der Dreiecksfläche auf jeden Fall auch Gewerbe angesiedelt werden solle, Bedarf sei vorhanden.