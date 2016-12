Brigitte Bender bekommt DFB-Ehrenamtspreis Gernsbach/Saig (red) - Eine besondere Ehrung mit der Verleihung des DFB-Ehrenamtspreises wurde Brigitte Bender vom SV Staufenberg zuteil. Die Auszeichnung nahm der Ehrenamtsbeauftragte des DFB, Peter Schmid, vor. Seit 1997 verleiht der DFB in Zusammenarbeit mit seinen Landesverbänden jährlich den Ehrenamtspreis. Mit dieser Auslobung wollen der DFB und der Südbadische Fußballverband besondere Leistungen anerkennen und das Ehrenamt im Fußball insgesamt würdigen und fördern. "Mit Brigitte Bender haben wir eine engagierte Persönlichkeit des SVS an den Ehrenamtsbeauftragten Klaus Hettel vom Bezirk Baden-Baden gemeldet - und die Argumentation ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit fand großen Anklang", freut sich SVS-Vorsitzender Fred Bender, der die Ehrenamtsaufgaben innerhalb des Vereins koordiniert und Empfehlungen ausspricht. Im Fußballverband werden jährlich sechs Preisträger ausgewählt, die stellvertretend für viele hochengagierte Vereinsmitarbeiter für ihre ehrenamtlichen Leistungen ausgezeichnet werden. Brigitte Bender ist nicht nur eine große Stütze im Breitensportbereich im Führungsteam der Body-Fit-Gruppe, sondern zeichnet sich vor allem als Steuerexpertin in allen finanziellen Fragen des SVS aus und ist eine unverzichtbare Ratgeberin und Hilfe des Finanzvorstands, heißt es in der Mitteilung des Sportvereins Staufenberg. Die Ehrung fand im Rahmen eines Dankeschönwochenendes in Saig im Schwarzwald statt. Bisherige Preisträger im Sportverein Staufenberg sind Michael Schiem, Fred Bender, Klaus Strobel, Rolf Bender, Uwe Meyer, Jürgen Kilgus sowie Claudia und Stefan Hafner.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben