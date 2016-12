Stadt appelliert an Vernunft der Verkehrsteilnehmer

Bei einem Vor-Ort-Termin mit Jürgen Heursen, Sachgebietsleiter Sicherheit und Ordnung bei der Stadtverwaltung, und Gesamtfeuerwehrkommandant Volker Steimer wurde die Situation besprochen. Die Mitarbeiter der Stadt betonten, dass die Baustelleneinrichtung den Vorschriften entspreche. Gleichwohl erkannten sie die Probleme, die durch die Engstelle entstehen können. Dies lasse sich aber bei Baustellen nicht immer verhindern. Man könne in erster Linie nur an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appellieren, sich an das Tempo-Limit von 30 Stundenkilometern zu halten und entsprechend vorsichtig zu fahren. Auf Anregung des Anwohners hat Heursen veranlasst, das Zusatzzeichen, mit dem Fußgänger auf den gegenüberliegenden Gehweg geleitet werden, weiter vorne anzubringen, weil es an der vorherigen Position oft von Baustellenfahrzeugen zugeparkt wurde und nicht erkennbar war.

Beim Vor-Ort-Termin wurde seitens des Anwohners auch bemängelt, dass der Baufreigabeschein (roter Punkt) nicht zu erkennen ist. Dieser muss an der Baustelle so angebracht sein, dass er von der öffentlichen Verkehrsfläche aus dauerhaft sichtbar und insgesamt leicht lesbar ist. Zudem muss der Bauherr Namen, Anschriften und Rufnummern der Rohbauunternehmer an der Baustelle sichtbar machen.

"Roter Punkt" wird erteilt

Wie das städtische Bauamt auf BT-Nachfrage mitteilt, habe die Baustelle in der Weiherwiesenstraße aber ihre Ordnung: Für den Aushub liege eine Teilbaufreigabe vor. Inzwischen sei die erforderliche Schnurgerüstbescheinigung vorgelegt und geprüft worden, weshalb der "rote Punkt" jetzt erteilt werde.