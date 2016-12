Erster Bauabschnitt abgeschlossen Weisenbach (red) - Für den ersten Abschnitt der Sanierung der Weinbergstraße in Weisenbach waren Sperrungen in der Weinbergstraße und in der Eisenbahnstraße notwendig. Großräumig wurde der Verkehr aus dem Wohngebiet rechts der Murg über die Straße "Im Viertel" in Richtung Bundesstraße abgeleitet. Auch mussten Mülltonnen-Sammelstellen eingerichtet werden (das BT berichtete). Planmäßig konnten die Arbeiten für die rund neun Meter tiefen Senkschächte in der Weinbergstraße sowie die Unterquerung der Bahnlinie mit zwei Rohren für Abwasser-, Wasser- und sonstiger Versorgungsleitungen noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. (red) - Für den ersten Abschnitt der Sanierung der Weinbergstraße in Weisenbach waren Sperrungen in der Weinbergstraße und in der Eisenbahnstraße notwendig. Großräumig wurde der Verkehr aus dem Wohngebiet rechts der Murg über die Straße "Im Viertel" in Richtung Bundesstraße abgeleitet. Auch mussten Mülltonnen-Sammelstellen eingerichtet werden (das BT berichtete). Planmäßig konnten die Arbeiten für die rund neun Meter tiefen Senkschächte in der Weinbergstraße sowie die Unterquerung der Bahnlinie mit zwei Rohren für Abwasser-, Wasser- und sonstiger Versorgungsleitungen noch vor Weihnachten abgeschlossen werden. Die Baugruben sind verfüllt und die Straßendecken zumindest provisorisch wieder hergestellt, teilt die Gemeinde mit. Die Streckenabschnitte sind seit gestern wieder für den Verkehr frei. Auch die Mülltonnen-Sammelplätze sind aufgehoben, so dass ab kommender Woche die Müll- und Wertstoffeimer wieder in gewohnter Weise geleert werden. Die Öffnung der Straßen wird voraussichtlich nur wenige Monate anhalten. Nach der Ausschreibung des Bauabschnitts II zur Sanierung der Weinbergstraße sollen die Arbeiten durch den Weisenbacher Gemeinderat im Februar 2017 vergeben und voraussichtlich im März begonnen werden. Rund eineinhalb Jahre Bauzeit sind eingeplant, ehe sich die Weinbergstraße durch entsprechende zeitgemäße Gestaltung als attraktive Wohnanliegerstraße präsentieren wird, so die Gemeinde abschließend.

