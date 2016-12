Wenn der Christbaum an der Seilwinde hängt Forbach (kv) - Die christlichen Kirchen werden für das kommende Weihnachtsfest mit Christbäumen, Kerzen, großen und kleinen Krippen geschmückt. Der Lichterglanz, der nicht nur während der Christmetten, sondern bei allen Gottesdiensten in den nächsten Tagen ein warmes Licht zaubert, gehört für viele Kirchenbesucher einfach zu Weihnachten dazu. Traditionell besonders aufwendig geschmückte Gotteshäuser sind während der Feiertage oft auch ein Besuchermagnet auch außerhalb der Gottesdienstzeiten. In der katholischen St. Johannes-Kirche in Forbach wurde am Donnerstag der große Christbaum mit vielen Lichterketten geschmückt. Seit mehr als 20 Jahren macht das eine zehnköpfige Männergruppe. Diese ist einen ganzen Tag damit beschäftigt, die Krippenlandschaft rechts vom Altarraum aufzubauen und sich eben auch um den großen Christbaum zu kümmern. Geschlagen wurde er in diesem Jahr im Heiligenwald nicht weit von der Jägerlochhütte - aber nicht gefällt. Denn dabei wäre die Gefahr, dass der schöne Baum bricht, zu groß gewesen. Rund 350 Lampen an den Lichterketten An einem Kranwagen wurde der Baum angebunden, angehoben und dann erst abgesägt. Sein Platz links neben dem Altar ist festgelegt, denn um den Baum, der rund zwei Tonnen wiegt, auch aufrichten zu können, braucht es mehr als die Muskelkraft und Erfahrung der Männergruppe, darunter drei Mesnergenerationen. In der Marienkapelle wird ein Seilzug befestigt, der den Männern hilft, den Baum sicher aufzustellen. Aber erst werden von der Tannenspitze aus rund 350 Glühlampen an Lichterketten zu je 16 Lämpchen gleichmäßig rund um den Baum befestigt und dann wird der Baum nach und nach angehoben. "Normalerweise müssen das Elektriker machen, aber wir haben bei unser Helfertruppe Leute vom Fach, die können das", erklärt Kurt Gernsbeck. Er steht Robert Merkel, seinem Nachfolger im Mesneramt, an den Feiertagen genauso zu Seite steht, wie sein eigener Amtsvorgänger Gebhard Fritz. Jeder der Männer weiß nach den vielen Jahren, was nötig ist, um Kirche und Kirchenvorplatz in festlichem Glanz erstrahlen zu lassen. Sie packen beherzt und mit viel Spaß an, denn sie selbst haben die größte Freude, wenn sie zwischenzeitlich teilweise schon in glänzende Augen ihrer eigenen Enkelkinder schauen können, wenn es heißt "Christ ist geboren" und der große Weihnachtsbaum dann in seinem festlichen Licht erstrahlt.

