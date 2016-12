Heimische Tierwelt im Blick Gaggenau (red) - Zwei Tafeln und ein Futterhaus haben die Vogelfreunde aus Ottenau im Kurpark installiert. Um in der Bevölkerung das Interesse an der Vogelwelt zu wecken, hatte der Vogelschutz- und Zuchtverein Ottenau sich dazu entschlossen, mittels Informationstafeln aufzuklären und Wissen über die heimische Vogelwelt zu vermitteln. Aufschluss geben die Tafeln über Vogelarten in heimischen Breitengraden und damit auch über Vögel am Futterhaus, das in unmittelbarer Nähe zu der Tafel steht. Interessierte Vogelfreunde können hier Informationen über die Winterfütterung erhalten. "Die Schautafeln sind für den Park eine Bereicherung, was wir von vielen Leuten erfahren durften", sagt Anton Horcher, Vorsitzender des Ottenauer Vogelschutz- und Zuchtvereins. Darüber hinaus hat der Verein die Betreuung von 38 Nisthöhlen im Kurpark vom ehemaligen örtlichen Vogelverein übernommen. Für die Vogelfreunde aus Ottenau galt es, das Biotop mit Information und Pflege von Nisthöhlen zu erhalten. "Wir alle sind das unserer Vogelwelt schuldig", betont Horcher. Weitere vier Schautafeln und ein Futterhaus stellten die Vogelfreunde in Ottenau in den Bereichen Salzwiesen, Neufeld und Wiebelsbachparkplatz auf. Eine Schautafel im Kurpark finanzierte der Arbeitskreis Tourismus-Freizeit (AKTF). Anton Schick vom AKTF freut sich über die Aktion im Kurpark. "Das ist ein weiterer Hingucker, zumal es hier in früheren Jahren schon einmal so ein Futterhäuschen gegeben hat", bemerkte Schick, der die Bestückung mit Futter seitens des AKTF übernehmen wird.

