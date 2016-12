Einen Gig bei Christgenau sagt man nicht ab

Gaggenau - Einmal am 23. Dezember bei Christgenau im klag auf der Bühne zu stehen, ist tatsächlich der Traum vieler Musiker aus dem Murgtal. Nicht nur zu Beginn der Karriere, die vorerst nur im Probenkeller stattfindet, sondern auch von jungen Musikern, die schon weit über die Region bekannt sind, wie zum Beispiel Empty Beauty. Selbst Radioman, die exakt an diesem Abend ihren 200. Auftritt haben, freuten sich riesig über ihren ersten Gig bei der beliebten Veranstaltung des Gaggenauer Vereins Kindgenau.

Wenn sich das Jahr mit dem Weihnachtsfest so langsam verabschiedet, zieht es seit elf Jahren jung und alt zuvor noch in die Luisenstraße. Im Hof vor dem Klag treffen zur Dämmerung die ersten Besucher ein, um bei einer Bratwurst und einem Glühwein an einem der Bistrotische gemeinsam das Jahr noch einmal im Gespräch vorüberziehen zu lassen. Oft sind es ehemalige Schulkameraden oder Freunde, die sich nur noch zu diesem Abend einmal im Jahr treffen.

Um 18 Uhr beginnt das Programm. Dabei können sich dann, wie der zweite Vorsitzende Klaus Bracht-Seufert meinte, "alle, die jung geblieben oder es noch sind", bei einem langen Abend mit viel Musik austoben. Als erste Band betreten vier Jungs aus Gernsbach die Bühne. Empty Beauty sind Bernd Fritz (Gesang), Markus Wunsch (Gitarre), Stephan Kurz (Bass) und Timo Gerstner an den Drums. Sie spielen seit zehn Jahren Indie-Rock mit Einflüssen von Franz Ferdinand, Mando Diao, aber auch von den Beatles und den Kings. Inzwischen haben sie viele eigene Songs auf der Setliste, mit denen sie schon das Publikum beim Fest in Karlsruhe überzeugten. "Wenn uns jemand anderes am Tag vor Heiligabend einen Gig ab 18 Uhr anbieten würde, hätten wir natürlich abgesagt - aber hier, niemals." Diese Aussage von Bernd Fritz erklärt auch die Spielfreude, mit der die Musiker das noch etwas spärliche Publikum im Klag trotzdem begeistert mitnehmen.

In diversen Besetzungen mit den unterschiedlichsten Bands schon länger dabei ist "Guitar-Gary" Gerald Sänger. Sein neuestes Projekt ist Cream of Clapton. Als bekennender Fan von "Slowhand" schafft er es mit Sohn David (Gitarre), Matthias Schulz an den Keyboards, Barny Hoffman (Bass) und Claus Müller (Drums) die Musik von Clapton, Cream und Blind Faith authentisch darzubieten. Zusammen mit der folgenden Band Tikibar waren sie eindeutig der Höhepunkt im inzwischen knallvollen klag.

Besucher tanzen "bis zum bitteren Ende"

Tikibar sind Roland Hasenohr (Gitarre), André Thoma (Akkordeon), Ludwig Weber (Bass), Isabel Großmann (Schlagzeug) und natürlich Mario Götz. Er unterhält gerne mit leicht anrüchigen Sprüchen im Murgtäler Dialekt, singt auf vielfältige Art und Weise mal rau und mal sanft, tanzt wie ein junger Gott und schüttet sich auch mal auf der Bühne eine Flasche Mineralwasser über den Kopf.

Mario Götz ist der absolute Frontmann, der dem toll gespielten "Murgtäler Latin-Rock'n-Roll" mit deutlichem Tex-Mex-Einfluss das Sahnehäubchen aufsetzt und den man mindestens einmal im Leben gesehen haben muss.

Eine weitere Premiere in der Premiere von Radioman war der Gastauftritt von Sängerin Maike Oberle. Sie hatte, sonst mehr von Soul und Funk geprägt, mit ihrer markanten Stimme den abwechslungsreichen Partysound der Band schnell im Griff. Zusammen mit Sänger Günter Scheefer kamen Songs wie Just Dance oder Millionen Lichter mit deutschem Text überzeugend im zweistimmigen Gesang von ihren Lippen. Daneben sorgten Carmelo "Melle" Parello und Constantin Juschus an den Gitarren sowie Bassist Barny Hoffmann und Drummer Matthias Eisele für den präzisen Groove. Der wiederum animierte viele Besucher zum Tanzen bis zum bitteren Ende gegen ein Uhr.